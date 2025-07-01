Премию «Мама года» в Москве провели в 16-й раз

Журнал Moda topical совместно со Смоленским Пассажем в 16-й раз провёл премию «Мама года», где выбирают лучших, успешных, счастливых женщин, соединивших карьеру и материнство. Быть мамой и одновременно быть хорошей актрисой или певицей, блогером или коммерсантом это не простой труд. Редакция журнала ежегодно с большим вниманием следит за успехами звездных мам и подводя итоги сезона раз в году, в июне, выбирает самых ярких, достойных и лучших.

В этом году главную премию года получила четырежды мама, преуспевающий блогер, обаятельная Оксана Самойлова. На премию Оксана пришла без знаменитого мужа и даже без всем известной козы, вызвав необыкновенный интерес у прессы. Оксана пеленала куклу младенца, юморила и рассказывала о своей маме, которая в свои 56 лет катается на роликах и учится делать пируэты.

Одной из главных героинь программы стала организатор премии, ее муза и идейный вдохновитель, по совместительству мама двух детей Оксана Федорова. В своем приветственном слове Оксана подчеркнула, что материнство не мешает, а напротив помогает женщинам развиваться и чувствовать свою необходимость и нужность.

Каждая мама, получившая награду в этот день заслуживает самого глубокого уважения, потому что быть мамой — это огромный труд. А успевать еще и быть интересной, развитой персоной, гражданином и быть примером для других — это достойно уважения.

«Наши мамы становятся с годами краше и краше, как дорогое вино, — говорит пиар менеджер премии Исаева Анна, — с большим интересом я смотрю на наших номинанток и горжусь каждой из них».

Провели премию Катя Гусева и Катрина Иванюшкина.

Среди награжденных в этот день были:

Оксана Самойлова – «Мама года»;

Юлия Ковальчук — номинация «Музыкальная мама»;

Оксана Федорова — номинация «Любящая мама»;

Лиза Моряк – номинация «Мама-актриса»;

Ирина Клявер — «Заботливая мама»;

Катя Кабак – номинация «Творческая мама»;

Лиза Арзамасова – номинация «Нежная мама»;

Елена Кулецкая – номинация «Мама-телеведущая»;

Олеся Судзиловская – номинация «Гармоничная мама»;

Виктория Дайнеко – номинация «Талантливая мама»;

Екатерина Волкова – номинация «Позитивная мама»;

Татьяна Богачева из группы «Инь Янь» — номинация «Блистательная мама».

Не обошлось без музыки и мужских поздравлений. Денис Клявер, пришедший разделить награду вместе со своей женой Ириной, подарил всем наилюбимейшую песню «Когда ты станешь большим». Также, прозвучали и другие музыкальные композиции, которые гости и посетители Смоленского Пассажа встречали аплодисментами.

Фото © Журнал Moda topical