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Премию «Мама года» в Москве провели в 16-й раз

editor
By editor
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Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская

Журнал Moda topical совместно со Смоленским Пассажем в 16-й раз провёл премию «Мама года», где выбирают лучших, успешных, счастливых женщин, соединивших карьеру и материнство. Быть мамой и одновременно быть хорошей актрисой или певицей, блогером или коммерсантом это не простой труд. Редакция журнала ежегодно с большим вниманием следит за успехами звездных мам и подводя итоги сезона раз в году, в июне, выбирает самых ярких, достойных и лучших.

В этом году главную премию года получила четырежды мама, преуспевающий блогер, обаятельная Оксана Самойлова. На премию Оксана пришла без знаменитого мужа и даже без всем известной козы, вызвав необыкновенный интерес у прессы. Оксана пеленала куклу младенца, юморила и рассказывала о своей маме, которая в свои 56 лет катается на роликах и учится делать пируэты.

Одной из главных героинь программы стала организатор премии, ее муза и идейный вдохновитель, по совместительству мама двух детей Оксана Федорова. В своем приветственном слове Оксана подчеркнула, что материнство не мешает, а напротив помогает женщинам развиваться и чувствовать свою необходимость и нужность.

Каждая мама, получившая награду в этот день заслуживает самого глубокого уважения, потому что быть мамой — это огромный труд. А успевать еще и быть интересной, развитой персоной, гражданином и быть примером для других — это достойно уважения.
«Наши мамы становятся с годами краше и краше, как дорогое вино, — говорит пиар менеджер премии Исаева Анна, — с большим интересом я смотрю на наших номинанток и горжусь каждой из них».

Катя и Волга
Катя и Волга

Провели премию Катя Гусева и Катрина Иванюшкина.

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова

Среди награжденных в этот день были:

  • Оксана Самойлова – «Мама года»;
  • Юлия Ковальчук — номинация «Музыкальная мама»;
  • Оксана Федорова — номинация «Любящая мама»;
  • Лиза Моряк – номинация «Мама-актриса»;
  • Ирина Клявер — «Заботливая мама»;
  • Катя Кабак – номинация «Творческая мама»;
  • Лиза Арзамасова – номинация «Нежная мама»;
  • Елена Кулецкая – номинация «Мама-телеведущая»;
  • Олеся Судзиловская – номинация «Гармоничная мама»;
  • Виктория Дайнеко – номинация «Талантливая мама»;
  • Екатерина Волкова – номинация «Позитивная мама»;
  • Татьяна Богачева из группы «Инь Янь» — номинация «Блистательная мама».

Не обошлось без музыки и мужских поздравлений. Денис Клявер, пришедший разделить награду вместе со своей женой Ириной, подарил всем наилюбимейшую песню «Когда ты станешь большим». Также, прозвучали и другие музыкальные композиции, которые гости и посетители Смоленского Пассажа встречали аплодисментами.

Фото © Журнал Moda topical

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