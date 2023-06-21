Выставка «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой» в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Выставка «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой» посвящена последней дореволюционной владелице усадьбы «Горки» Зинаиде Григорьевне Морозовой (1867–1947), вдове легендарного мецената Саввы Морозова, и старшей из ее дочерей – Марии Саввишне Морозовой (1890–1934). Проект расскажет о жизни в подмосковной усадьбе, вкусах и привычках ее обитательниц и, самое главное, об их любви к растениям – через живопись, предметы одежды, посуду и текстиль.

Кресло. Россия. Вторая половина XIX в. Массив березы, черная краска, вышивка гобеленовым швом. Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Ваза в стиле модерн с ручками и цветочной росписью. Голландия. Начало ХХ в. Керамика, роспись. Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Блюдо с цветочной росписью, вензелем Морозовых и надписью: «Отъ Общества служащихъ харчевой лавки». Россия. Завод Товарищества М.С. Кузнецова в Дулеве. Конец XIX в. Фарфор. Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Ваза с изображением калл на синем фоне. Дания. Фабрика Бинг-Грендаль. Фарфор. Рубеж XIX–XX вв. Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Мария Саввична Морозова «Пионы». 1916 г. Холст, масло. Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Петр Петровичев «Синяя гамма». 1912 г. Холст, масло. Музей-заповедник «Горки Ленинские»

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Василий Лобов. «Девушка с розой». 1852 г. Холст, масло. Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Каждому представителю семьи Морозовых будет посвящен свой тематический раздел: Савва Морозов владел мануфактурами, выпускавшими ткани с флористическими мотивами, Зинаида Морозова выращивала и продавала натуральные цветы в оранжереях своего поместья, а ее дочь Мария обожала их рисовать и лепить.

«Для нашего музея эта выставка – первый большой рассказ о Зинаиде Морозовой – женщине неординарной, талантливой, яркой. Ее судьба так достойна киносценария: первое замужество в раннем возрасте, затем второй счастливый брак – с Саввой Тимофеевичем, «разлучница» Мария Андреева и загадочная смерть Саввы, а после – третий брак, с московским градоначальником Анатолием Рейнботом, с которым она провела техническое преобразование усадьбы Горки, опередившее свое время. И главное, ее всю жизнь окружали цветы: в своих оранжереях она создавала прекрасный мир, родственный флореальным темам эпохи модерна. Именно этому увлечению хозяйки усадьбы и посвятили мы нашу выставку», – рассказала директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова.

Куратор выставки, писательница, искусствовед и арт-критик Софья Багдасарова, решила представить экспозицию как историческое и художественное путешествие во времени. Посетители перенесутся в мир богатой и счастливой семьи одного из самых знаменитых купеческих родов России. Причем каждый раздел развернет собственное действие визуальной цветочной пьесы, посвященное взлету конкретного стиля, что позволит проследить метаморфозы цветочного орнамента в России в 1880–1910-х годах – от строгих «ботанических» иллюстраций и консервативной «английской розы» до завораживающих геометрических спиралей модерна и сказочных цветков абрамцевского «русского» стиля.

«Выставка расскажет о камерном женском мире последних предреволюционных десятилетий. Мы увидим, как дамы и барышни использовали цветы для украшения своего дома и гардероба и как они сами уподоблялись цветам с помощью модных силуэтов и тонких оттенков. Живописи недостаточно, чтобы понять, насколько люди Серебряного века любили цветы, поэтому мы дополняем ее предметами мебели, вазами, шалями, веерами и огромным количеством других изящных предметов, среди которых любая посетительница музея захотела бы жить и сегодня», – рассказала куратор.

К открытию выставки на парадном дворе усадьбы будет разбит розарий с историческими сортами любимых цветов хозяйки. Также в рамках проекта состоятся концерты камерной музыки «Летние пьесы» с участием известной скрипачки Еленой Ревич.

Всего в экспозиции будет представлено 400 экспонатов: произведения живописи и графики Михаила Врубеля, Константина Коровина, Василия и Елены Поленовых, Марии Якунчиковой, Константина Юона и других художников, а также фарфор, ткани, одежда и аксессуары из музейных и частных собраний.

Выставка работает с 24 июня по 22 октября 2023 года.

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