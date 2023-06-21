Музей Транспорта Москвы представил выставку, посвященную запуску электросудов в Москве

Музей Транспорта Москвы представил выставку «Москва-река. Московское золотое кольцо» на Северном речном вокзале. Выставка приурочена к запуску электросудов в Москве.

21 июня Музей Транспорта Москвы представил новую выставку на цокольном этаже Северного речного вокзала, приуроченную к запуску электросудов в Москве. «Москва-река. Московское золотое кольцо» рассказывает об исторической роли главной водной артерии столицы в развитии инженерной мысли, судостроения и туризма.

«Сегодня речной транспорт столицы переживает второе рождение. Этому и посвящена выставка «Москва-река. Московское золотое кольцо» Музея Транспорта Москвы. Экспозицию подготовили к запуску электросудов по Москве-реке. Посетители смогут узнать об истории речных маршрутов, эволюции пассажирских судов до момента появления первого электросудна, истории и роли речных вокзалов», — рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На выставке раскрывается принцип триединства «маршрут-технология-место». «Место» открывает посетителям историю Северного речного вокзала, «технология» — эволюцию отечественного судостроения, а «маршрут» — историю речных маршрутов и уникальность круиза «Московское золотое кольцо». На выставке представлены масштабные модели судов, архивные фотографии и видеохроника, инфографика, туристические схемы и другие артефакты, связанные с судоходством.

Макеты судов для выставки были предоставлены Московским городским детским морским центром им. Петра Великого, ПАО «Московское речное пароходство» и Музеем истории завода «Красное Сормово».

Посетители выставки окажутся в роли пассажиров и познакомятся с особенностями речных прогулок прошлого и настоящего. Подобная ретроспектива открывает неожиданные и приятные параллели с современностью: в 1959 году был введён кольцевой маршрут «Московская кругосветка», который возродится в 2023 году под новым названием: «Московское золотое кольцо».

«Выставка Музея Транспорта Москвы «Москва-река. Московское золотое кольцо» рассказывает о развитии речных перевозок почти за 100 лет: от особенностей трех типов судов, которые были спроектированы специально к открытию канала Москва–Волга в 1936 году, до появления электросудов. Это современная отечественная разработка, которая займет почетное место в истории российского судостроения», — директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Открытие выставки состоялось на цокольном этаже Северного речного вокзала, а с 1 июля 2023 года она будет доступна в зале ожидания.

Вход бесплатный.

Фото - Сергей ЛУКЬЯНОВ

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