Российская академия художеств представляет выставочный проект «Династия», приуроченный к 100-летию народного художника РСФСР, почётного члена РАХ Алексея Павловича Белых (1923-2017). Экспозицию составят около 80 живописных произведений мастера, его супруги, заслуженного художника РФ Надежды Александровны Белых и их дочери, члена-корреспондента РАХ Любови Алексеевны Белых, преимущественно из коллекции семьи.

Алексея Белых можно назвать классиком, выдающимся живописцем нашего времени, одним из немногих мастеров, благодаря которым советское изобразительное искусство стало широко известно за рубежом. Он родился в 1923 году в семье мастера краснодеревщика Павла Петровича Белых (1879-1963) в деревне Крутец, Колпнянского района, Орловской области. Отец будущего художника в свои юношеские годы жил в Санкт-Петербурге, где работал в артели столяров. Когда достиг 30-летия и скопил небольшой капитал, уехал на свою родину, женился и начал работать по своему ремеслу на нужды окрестных деревень. Алексей был пятым ребенком в многодетной семье, в 1945 году с фронта в чине старшего лейтенанта он был направлен в Москву. Желание стать художником, которое у Алексея было ещё в детстве, подтолкнуло его приложить все усилия, чтобы уволиться из армии. В 1952 году он поступил в художественный институт имени В. И. Сурикова, где занимался у профессора В.Г. Цыплакова. Закончив обучение, Алексей Павлович попал по распределению в Кострому, и город на Волге совершенно очаровал молодого преподавателя. Тут он встретил свою будущую супругу Надежду Соколову, у них родились дочери Вера и Любовь, - так появилась семья художников Белых.

Именно в Костроме на свет появились его известные, знаковые для своего времени, работы – такие, как «Лесоруб». Здесь отражена целая эпоха трудовых подвигов, самоотверженности, романтики. За 70 лет творческой жизни были созданы несколько сотен жанровых картин, сочных пейзажей с неизменной красотой природы костромского края. Дочери часто позировали отцу в детстве, а в зрелом возрасте, как и родители, выбрали для себя творческую стезю. Старшая дочь Вера получила среднее музыкальное образование и высшее философское, а в возрасте 30 лет начала заниматься живописью. Младшая дочь в 1974 году успешно сдала экзамен в Московскую среднюю художественную школу при институте имени В.И. Сурикова, затем окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Любовь Алексеевна часто работала вместе с отцом на знаменитой Академической даче СХ России под Вышним Волочком. А с мамой - в посёлке Кадый Костромской области, где жили родители Надежды Александровны.

Искусствоведы отмечают у мастеров династии Белых различие художественных стилей и единство в восприятии натуры. Алексей Павлович Белых известен своими жанровыми полотнами, портретами лесорубов и сплавщиков. Все его значительные картины вошли в коллекции крупнейших российских музеев, часть работ находится в Музее русского импрессионизма штата Аризона (США). В портретах внуков, в многочисленных пейзажах и натюрмортах, в сюжетных композициях Надежды Белых повсюду присутствуют мотивы её родины, любимого города Костромы. Любовь Белых избрала основой для своего творчества тему детства - сюжеты из жизни и игры заполняют пространство её картин. Детский портрет сделал художницу известной не только в России, но и Европе. Все без исключения работы династии художников Белых отмечены особой изобразительной эстетикой, несут в себе признаки высокого вкуса и профессионализма их авторов.

Сроки экспонирования: 28 июня – 27 августа 2023 года.

А.П. Белых. Автопортрет. 1950. Холст, масло, 40х35 см. Собственность семьи художника

А.П. Белых. Молодежная бригад. 1963. Холст, масло, 146х125 см. Собрание Костромского художественного музея

Л.А. Белых. Отдыхающее поле. 2014. Холст, масло, 110х90 см. Собственность автора

Л.А. Белых. Берег детства. 2000. Холст, масло, 70х140 см. Частное собрание

Л.А. Белых. Вера. 1991. Холст, масло, 48х35 см. Собственность автора

Л.А. Белых. Вратарь. 2018. Холст, масло, 90х70 см. Собственность автора

Н.А. Белых. В деревне. 1991. Холст, масло, 80х103 см

Н.А. Белых. Яблонька. 2011. Холст, масло, 85х100 см

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