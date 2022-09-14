Выставка «Пером и мечом. Русские писатели в Отечественной войне 1812 года»

15 сентября в музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» открывается выставка «Русские писатели в Отечественной войне 1812 года» из коллекции Московского музея-панорамы «Бородинская битва».
Неизвестный художник. Бородинское сражение. Первая половина ХIX в. Бумага, акварель, гуашь. Музей-панорама «Бородинская битва»
Василий Андреевич Жуковский. Ф. Вендрамини c оригинала О.А. Кипренского. Санкт-Петербург. 1817 год. Бумага, резец, офорт. Музей-панорама «Бородинская битва»
Генерал-лейтенант Денис Васильевич Давыдов. И.А. Клюквин с живописного оригинала Дж. Доу. Из издания: А.И. Михайловский-Данилевский «Император Александр I и его сподвижники в 1812, 1813, 1814, 1815 годах: Военная галерея Зимнего дворца …». Санкт-Петербург. 1845-1849 годы. Бумага, литография Музей-панорама «Бородинская битва»
В экспозиции представлены графические портреты русских поэтов и писателей той эпохи и редкие издания их произведений, посвященных событиям Отечественной войны 1812 года.
Среди портретов посетители выставки могут увидеть известных русских героев войны 1812 года — Дениса Давыдова, Федора Глинку, Александра Шишкова и их сочинения прижизненного издания. Также, в пространстве выставки можно будет посмотреть издания писателей и поэтов Петра Вяземского, Константина Батюшкова, Василия Жуковского и многих других личностей той эпохи. Среди редких книг гости выставки увидят «Собрание высочайших манифестов, грамот, указов, рескриптов, приказов войскам и разных извещений…» 1816 года, «Походные записки русского офицера» Ивана Лажечникова, журнал «Русский вестник 1812 года» издаваемый Сергеем Глинкой, эстампы с видами Москвы 1799 года и многое другое. Экспозицию дополняют образцы холодного и огнестрельного оружия начала XIX века, в числе которых сабли и пистолеты, произведенные в России и Франции, и предметы декоративно-прикладного искусства.
Выставка завершит работу 15 декабря.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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