«Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций»: в Государственном музее Востока откроется выставочный проект

23 сентября в Государственном музее Востока откроется выставочный проект «Республика Адыгея. Дорогами эпох и цивилизаций». Организатор — Национальный музей Республики Адыгея. Выставка пройдет в рамках проекта «100 лет государственности Адыгеи».

Национальный музей Республики Адыгея является средоточием бесценных артефактов по истории, этнографии и археологии региона и этносов, проживающих на данной территории. Экспонаты музея составляют фонд национального достояния Адыгеи, ее культурной и духовной идентичности — продукты творчества местных мастеров, отражающего мировоззренческие представления, эстетику автохтонного населения Северо-Западного Кавказа.

Посредством уникальных экспонатов на выставке будет представлена эволюция складывания картины мира и особенностей ментальности адыгского народа, характер экономических и культурных отношений внутри этноса и с другими народами.

На масштабной выставке можно будет увидеть более 500 предметов Национального музея Республики Адыгея. В числе экспонатов: ювелирные изделия, искусные образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного оружия, огнестрельного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории и культуре адыгов. К числу изысканных и наиболее развитых видов народного декоративного искусства адыгов относится торевтика — художественная обработка металла. Черкесские мастера достигли высоких результатов в ювелирном деле. Наиболее яркие образцы также представлены на выставке.

На выставке будет экспонироваться специально созданные реконструкции: гостиной (мужской части адыгского дома), адыгской девичьей комнаты, женской части адыгского дома.

Выставочный проект открывает раздел, посвященный достижениям и перспективам развития Республики Адыгея. Представленные экспонаты, документы, фото и видеоматериалы раскрывают основные направления деятельности современной Адыгеи.

Значительную часть выставки представляют экспонаты, свидетельствующие об историческом прошлом Адыгеи, начиная с эпохи ранней бронзы (майкопско-новосвободненская культурно-историческая общность — IV тыс. до н.э.) до эпохи развитого средневековья. Здесь можно будет увидеть шедевры древнего искусства меотов — далеких предков современных адыгов VI-IV вв. до н.э., предметы, выполненные из бронзы и драгоценных металлов в меото-скифском зверином стиле.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.