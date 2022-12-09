В Москве состоится мировая премьера хореографической миниатюры «Калифорнийский мак» в постановке Юрия Посохова, поставленной для примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Миниатюра станет частью обновленной программы «Па-де-де на пальцах и для пальцев», исполняемой мировыми звездами классической сцены.

22 декабря в Концертном зале им. Чайковского состоится презентация обновленной программы «Па-де-де на пальцах и для пальцев», исполняемой прима-балериной Большого театра Светланой Захаровой и всемирно известным скрипачом Вадимом Репиным. Уникальный авторский проект, которому нет аналогов в музыкальном мире, объединяет на одной сцене выдающихся артистов своей эпохи. Народные артисты России, две мировые звезды, которым нет равных, дополняют друг друга не только в жизни, но и на сцене.

Специально для этого вечера Светлана совместно с Вадимом подготовили мировую премьеру хореографической миниатюры «Калифорнийский мак» - оммаж знаменитому номеру Анны Павловой на музыку П.И. Чайковского, премьера которого состоялась более ста лет назад. Миниатюра, в которой классический танец соединялся со свободной пластикой, была одним из самых любимых номеров как у самой Павловой, так и у ее восторженных зрителей. Светлана не стала применять на себя хореографию Анны Павловой, а специально для этого номера пригласила выдающегося хореографа нашего времени Юрия Посохова, с которым ее связывает многолетнее успешное сотрудничество в таких балетах, как «Золушка», «Герой нашего времени», «Франческа да Римини», «Нуреев», «Габриель Шанель» и «Чайка».

Совместный проект Вадима Репина и Светланы Захаровой «Па-де-де на пальцах и для пальцев» был впервые представлен в 2014 году. Единая драматургическая линия связывает череду скрипичных пьес в исполнении Вадима Репина и хореографических номеров, воплощенных Светланой Захаровой и звездами Большого театра – Михаилом Лобухиным, Вячеславом Лопатиным, Артемием Беляковым и Денисом Савиным. Музыкальная композиция построена на произведениях более 10 великих композиторов, среди которых Сен-Санс, Гендель, Массне, Паганини и другие. Московской публике программа впервые была показана на сцене Концертного зала им. Чайковского в 2019 году, став одном из самых ярких событий музыкального сезона.

Комментирует Светлана Захарова: «Нам всегда хотелось сделать что-то вместе, что-то особенное. Сначала мы не понимали, что это может быть, так как у нас абсолютно разный репертуар, но желание сделать совместный проект было сильнее всех сложностей. Так мы составили программу из номеров, в которых скрипка играет важнейшую роль в раскрытии сценического образа. Даже знаменитого «Умирающего лебедя» Сен-Санса, наверное, впервые в истории играла скрипка. Мы подбираем, на наш взгляд, самые яркие и выразительные номера, в которых музыка и движение неразрывно связаны между собой.

Это поистине удивительная программа, Вадим часто бывает на моих спектаклях, я бываю на его концертах, я восторгаюсь его искусством он, надеюсь, моим, каждый из нас имеет своих поклонников и почитателей, а в данном проекте мы причастны к одному творческому процессу, и весь спектр эмоций и чувств, которыми мы обмениваемся во время выступления, мы дарим нашему зрителю. В итоге это все превратилось в один из самых мною любимых проектов. Абсолютно бездонное вдохновение и свобода для творчества».

Вадим Репин: «Я счастлив, что мы смогли найти ту форму выражения наших чувств, которая воплотилась в совместном творчестве. Светлана -- одна из лучших балерин мира, меня восхищает ее непревзойденная пластика, грациозность и та тонкость, с которой ей подвластно чувственное воплощение образа. Мне кажется, что скрипка – это именно тот инструмент, звучание которого наилучшим образом способно подчеркнуть ее особенности. Звучание скрипки является своеобразным лейтмотивом, воплощением искренности и самых тонких движений души, что придает программе особенную глубину и в которой каждый момент наполнен смыслом. Здесь есть место и искрометному юмору, и творческому поиску, и внутренней драме, и трепетной любви, и мы с радостью делимся с нашей дорогой публикой лучшим, что у нас есть».

«Па-де-де на пальцах и для пальцев» — это любовь, воплощенная в творчестве через магию искусства!

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