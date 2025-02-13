13 февраля 2025 года исполняется 160 лет со дня рождения основателя БТМ – Алексея Александровича Бахрушина

13 февраля 2025 года исполняется 160 лет со дня рождения почетного члена Императорской Академии наук, крупного промышленника и мецената Алексея Александровича Бахрушина. Созданный им Бахрушинский театральный музей остается крупнейшим в мире хранилищем театральных реликвий, а имя коллекционера — символом бескорыстного служения культуре России.

«Семья Бахрушиных – крупнейшие меценаты рубежа 19-го-20-го веков. Они построили в Москве более ста зданий: театры, храмы, фабрики, доходные дома, больницы, детские приюты. Уверена, Бахрушин был бы счастлив видеть, что музей продолжает воплощать его идеи сохранения и приумножения российского культурного наследия. Сегодня БТМ – крупнейший театральный музей мира, наша коллекция насчитывает более 1,5 млн предметов. Мы создаем в московском Замоскворечье музейно-театральный квартал, который максимально полно представит историю русского театра. Аналогов проекту в мире не существует», – рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Представитель знаменитой купеческой династии Бахрушиных Алексей Бахрушин начал собирать театральные раритеты в начале 1890-х гг., руководствуясь искренней любовью к искусству. В 1894 году Алексей Александрович создал в Москве частный Литературно-театральный музей, ставший первым в стране учреждением, посвященным истории театрального искусства. Основой музея стала его личная коллекция, включавшая афиши, эскизы декораций и костюмов, фотографии, рукописи пьес и личные вещи знаменитых актеров.

Его коллекция в фамильном особняке на Зацепе быстро росла благодаря дружбе с театральными деятелями, такими как Мария Ермолова, Константин Станиславский, Федор Шаляпин, Вера Комиссаржевская и многими другими. Бахрушин не только собирал артефакты, но и систематизировал их, создавая коллекцию, которая стала основой для изучения истории русского театра. Его деятельность сыграла ключевую роль в сохранении памяти о выдающихся спектаклях и деятелях искусства.

«С именем Бахрушиных связано создание нескольких московских театров. На средства отца Бахрушина и его братьев был выстроен первый народный дом – прообраз советских домов культуры. Сегодня Бахрушинский музей активно продолжает дело своего основателя, члена Русского театрального общества, и дарит нам возможность вспоминать и открывать для себя имена прославленных мастеров театра», – сказал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

В 1913 году Алексей Александрович передал музей, насчитывающий уже около 12 тысяч предметов, Императорской Академии наук, обеспечив его сохранность и публичный статус.

После революции 1917 года музей был национализирован, но Бахрушин остался его почетным директором, продолжая пополнять коллекцию вплоть до своего ухода из жизни в 1929 году.

Сегодня Бахрушинский театральный музей — это полуторамиллионная коллекция мемориальных предметов великих мастеров сцены, эскизов декораций и костюмов, афиш, скульптур, картин, произведений декоративно-прикладного искусства, фотографий, гравюр и рисунков, аудио- и видеозаписей. Фонды музея охватывают историю театра в России от самых истоков – древних народных феерий и праздничных гуляний.

БТМ собирает, изучает, сохраняет и представляет легендарные предметы театрального искусства России. С помощью выставок, публичных программ и активностей музей исследует новые пути, чтобы пробудить любопытство, охватить разнообразную аудиторию и познакомить гостей с уникальными экспонатами.

БТМ продолжает дело выдающейся личности в истории русской культуры – Алексея Александровича Бахрушина.

Бахрушинский театральный музей основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865–1929). При поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы комплексного развития музея создается первый в России Музейно-театральный квартал на Павелецкой. Сочетание мультимедийных, научно-исследовательских и информационных ресурсов позволит реализовывать масштабные культурные программы, творческие и социальные проекты.

Бахрушинский музей – крупнейший хранитель театрального наследия России и третий по объему фондов после ГИМ и Эрмитажа. Более 1,5 млн экспонатов в 19 объектах и в фондах музея – это архивы прославленных театральных деятелей, эскизы костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценические костюмы великих актеров, предметы декоративно–прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, фотографии, портреты и редкие издания. Главная усадьба Бахрушинского в составе 6 объектов находится в Москве, как и 10 филиалов: 3 мемориальных дома (А.Н. Островского, М.Н. Ермоловой, М.С. Щепкина), 5 музеев-квартир (Вс.Э. Мейерхольда, Г.С. Улановой, М.М. Плисецкой, В.Н. Плучека, актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых – А.С. Менакера), музей-мастерская театрального художника Д.Л. Боровского и музей-студия Радиотеатра. В 2017 году открылся филиал музея в Зарайске – на родине Бахрушиных. В 2021 году музей получил здание для открытия филиалов в Музейном квартале в Туле.