Музей-заповедник «Архангельское» приглашает в новогоднее путешествие «Снежная мануфактура»

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С 17 декабря по 8 января музей-заповедник «Архангельское» приглашает всех желающих отправиться в новогоднее путешествие «Снежная мануфактура». Представления пройдут в новом комплексе «Ботанические оранжереи», восстановленном на месте знаменитых оранжерей князя Юсупова, где выращивали пальмы, эрики, верески и субтропические диковинки.

«Снежная мануфактура» – это не просто новогодняя елка, это интерактивная игра, во время которой маленькие посетители смогут принять участие в создании снега из разных материалов, устроить веселые бои подушками, посмотреть завораживающий спектакль и попасть в самую настоящую снежную бурю.

Помимо этого, гостей ждут и другие волшебства – все то, что так любят и дети, и даже взрослые.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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