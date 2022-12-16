В Москве открываются Центр современного искусства «Креадор» и выставка «Возможно ли?»

20 декабря новый центр современного искусства «Креадор» откроется в доме купцов Шелаевых. Особняк XIX века, расположенный по адресу Площадь Журавлёва 6, станет местом синтеза классической архитектуры и совриска.

Ольга Сид. «Zéro point». Инсталляция – платье из 360 пакетов

Создателем и идейным вдохновителем центра стал предприниматель Абдували Усманов. «Наша главная идея заключается в том, чтобы вновь оживить это пространство. В XVIII веке усадьба принадлежала Александру Меншикову и служила увеселительным дворцом, в XIX — купцам Шелаевым, которые также не скупились на балы приемы, наконец, в советское время здесь располагался ЗАГС. После небольшой перестройки помещения начали сдавать под офисы, мне кажется, довольно печальная участь. Очень хочется сделать эти интерьеры снова открытыми для зрителя, а современное искусство поможет вдохнуть в них жизнь».

Новый центр занимает первый этаж и часть подвала памятника культурного наследия Москвы «Семеновский слободской дом, XVIII-XIX вв.». Особняк купцов Степана и Тихона Шелаевых, переделанный в 1870-е годы из здания начала XIX столетия — редкий представитель сохранившейся исторической застройки Семеновской слободы (Яузский район). Фасады дома и интерьеры отделаны в ренессансно-классическом духе последней трети XIX века.

Центр откроется выставкой «Возможно ли?», куратором которой выступила молодая художница Полина Жадько. «Экспозиция, которая открывает ЦСИ «Креадор»,способна доказать, что современное искусство прекрасно в любых условиях, оно может адаптироваться, преображать пространство, менять атмосферу и взгляды людей».

Современное искусство все больше интегрируется в повседневность, через моду, архитектуру и дизайн, но многие до сих пор считают его чем-то абстрагированным и несовместимым с классическими направлениями живописи и архитектуры. Главный вопрос, поставленный куратором: «Так ли это?».

Центральным объектом станет инсталляция PHANERON Лады Раскольниковой и Александра Титова. «PHANERON» — интерактивная персональная симфоническая среда, предназначенная для индивидуального пользования в полной темноте. В её основе структура из восьми элементов — беспроводных ретрансляторов. Каждый из них циклично воспроизводит самостоятельные произведения, которые отличаются по длительности — от 10 до 120 минут, поэтому сама симфония звучит бесконечно и никогда не повторяется. Через портативную инсталляцию художники таким исследуют расширение границ восприятия музыки и вовлекают слушателя в создание звукового полотна абсолютно в любом пространстве.

В экспозиции соединятся фотографии Никиты Макеева из серии «Аналоговый фоторедактор», созданные с помощью аналоговых камеры и техник проявки; трехмерные и выходящие за пределы холста натюрморты Саяна Байгалиева и изучающие телесность полотна Алисы Гореловой. Александр Тито представит серию живописных работ, где он работает с образами массовой культуры и мультипликационной эстетикой, а также скульптурки-нэцкэ. Наряду с живописью и фотографией на выставке можно будет увидеть стеклянные шары-молекулы Сергея Колосова из серии «Период полураспада».

Ольга Сид совместно с Соней Озеровой представит инсталляцию-исследование о масштабном влиянии одной среднестатистической семьи на мировую экологическую обстановку. В процессе художественного эксперимента семья из 3-х человек за 3 месяца накопила 391 пакет. Все эти пакеты, которые потенциально могли негативно повлиять на окружающую среду, были собраны и стали материалом из которого впоследствии было изготовлено платье.

Этот проект — попытка интегрировать очень разнообразное и непохожее современное искусство в абсолютно классический интерьер «с колоннами и лепными потолками» так, чтобы все составляющие находились в гармонии и подсвечивали друг друга. «Моя задача — создать такую выставку современного искусства, где ни один объект не спорит с другим и не подавляет его, а пространство является не просто фоном, но её неотъемлемой частью со своей индивидуальностью и характером», - подчеркнула Полина Жадько.

Участники: Александр Тито, Никита Макеев, Саян Байгалиев, Елизавета Супрун, Андрей Ефимов, Ольга Сид / Соня Озерова, Александра Халипская, Полина Жадько; онлайн-мастерская VTOL: Лада Раскольникова / Александр Титов; художник галереи PA: Алиса Горелова; художники галереи K35: Сергей Колосов, Алексей Кокорин.

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