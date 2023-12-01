Выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» открылась в Москве

Открылась вторая выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». Мероприятие, организованное Российской ассоциацией реставраторов при поддержке Правительства Москвы, объединило лучших реставраторов страны и ближнего зарубежья, образовательные и научно-исследовательские учреждения, поставщиков материалов, оборудования, общественных объединений, коммерческих структур, девелоперов и инвесторов.

На двух этажах исторического здания типографии Ивана Сытина (Пятницкая улица. 71), площадью 4.5 тысяч квадратных метров, пройдет более 200 мероприятий деловой программы, мастер-классов для взрослых посетителей и детей. Российские производители представят более 100 передовых отечественных решений и технологий для сохранения памятников культурного наследия. В мероприятиях задействованы около 1000 участников выставки.

Открытие прошло с участием мэра Москвы Сергея Собянина: «Поздравляю с большим событием - открытием выставки технологий в реставрации. Я с большим удовольствием посмотрел, как молодые люди с воодушевлением занимаются реставрационными работами, делятся своим опытом, общаются с людьми, которые достигли мастерства в своем искусстве реставрации. Целое поколение людей - выпускников колледжей, институтов с удовольствием втягиваются в эту важную и нужную работу», - сказал Собянин, добавив, что выставка будет интересна и для специалистов, и для всех москвичей, которые любят и ценят «наше прошлое, нашу культуру, наше искусство».

В ходе открытия выставки Сергей Собянин вручил награды лауреатам конкурса «Московская реставрация — 2023»: «Среди отмеченных памятников культурного наследия — павильоны ВДНХ №1 „Центральный“, №31 „Геология“ и №51 „Мясная промышленность“, Театр Эстрады, Фанагорийские казармы и доходный дом Натальи Тюляевой. Всего 23 объекта».

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия г. Москвы, принимавший участие в открытии выставки и церемонии вручения наград лауреатам конкурса «Московская реставрация», говоря об общих итогах 2023 года отметил: «Хотя год еще не завершился, но уже можно сказать, что на более, чем на 200 объектах культурного наследия - реставрация завершена. Я очень рад, что в числе отреставрированных объектов 2023 года, видим всю палитру, все разнообразие московских памятников. Это и Театр Эстрады в составе Дома на Набережной, и удивительный павильон «Мясная промышленность» на ВДНХ, и небольшой особняк Хлудова-Пантелеева на Земляном валу. Наряду с крупными объектами, реставрируются и маленькие городские усадьбы. Более половины объектов в 2023 году отреставрированы за счет средств частных инвесторов. Все это происходит благодаря поддержке Правительства Москвы. За последние 13 лет в столице отреставрировано более 2000 объектов. На будущий год в плане работы на более чем 500 памятниках архитектуры. Что касается выставки «ПРОреставрацию», в прошлом году мы ее позиционировали, как выставку, посвященную импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях, то сегодня на тему импортозамещения мы смотрим гораздо шире».

Выставка объединила реставраторов и крупнейших поставщиков-производителей реставрационных материалов, девелоперов, отвечающих за развитие и приспособление объектов культурного наследия, представителей около 30 музеев и российских учебных заведений, студентов-участников и экспертов из многих городов и областей: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Калининград, Новосибирск, Набережные Челны, Орел, Пенза, Казань, Ярославль, Владимир, Псков, Владивосток, Кижи, Екатеринбург и других городов России. В выставке принимают участие иностранные эксперты из 17 стран: Китай, Филиппины, Турция, Узбекистан, Иран, Армения, Азербайджан, Беларусь, Мали, Саудовская Аравия, Мексика, Перу, Италия, Куба, Казахстан, Таджикистан и Алжир.

Пространство включает несколько секций: саму экспозицию, творческие мастерские, пленарную зону и 3 лектория. Новейшие разработки представят около 30 отечественных поставщиков. Будет работать «Библиотека реставратора», а также организованы ежедневные мастер-классы для детей «Маленький реставратор» с подарками для юных участников.

Большое внимание уделено молодым реставраторам. Работа с начинающими и будущими профессионалами – одна из важнейших задач. Стартовали VI соревнования молодых реставраторов: 53 участника из 11 городов России соревнуются по 6 компетенциям. Также проходит Студенческая конференция, в рамках которой студенты 19 ведущих художественных, архитектурно-строительных и реставрационных учебных заведений страны представят свыше 60 проектов. 50 студентов Донбасской национальной академии строительства и архитектуры поучаствуют в различных мероприятиях выставки.

Особенность выставки в том, что она максимально практико-ориентирована. Ведущие реставрационные институты, организации, мастера-реставраторы в режиме реального времени будут демонстрировать свои профессиональные навыки. Для гостей выставки организаторы подготовили свыше 100 мастер-классов. Им представится уникальная возможность увидеть практическую работу реставраторов, своего рода профессиональное шоу с «участием» артефактов музейного уровня, восстановлением редких икон; воссозданием старинных технологий, и мастер-классов, на которых посетители, под внимательным контролем специалистов, будут пытаться реставрировать керамику, чугунные плиты, произведения из натурального камня, мозаичного панно, витражи, скульптуры, станковую масляную и темперную живопись, дверные полотна и паркетные щиты, смальту, оселковый мрамор, ткани, бронзу, и даже монументальную живопись. Пройдут также занятия по лепке скульптур из глины; изготовления лепного декора и печных изразцов; мебели; предметов ДПИ из янтаря на примере янтарных трубок и мундштуков; по сборке картин в стиле «флорентийская мозаика»; по изготовлению скульптур из гипса и по реставрации гуслей и игре на них.

Фото – пресс-служба выставки «ПРОреставрацию»