Виктор Алексевич Лашин – к 100-летию со Дня рождения

Виктор Алексеевич Лашин - художник пейзажа природного и архитектурного, сцен жанровых и батальных, автор портрета парадного и бытового, натюрмортов... преподаватель, наставник. Такое многообразие жанров в творчестве автора связано с судьбой.

Виктор Алексеевич родился во Владимирской области в небольшой деревне с маленькой часовней, окруженной живописными уголками природы с лирическими тонкими мотивами, деревянными домами, что не могло не отложиться в памяти художника и в последствии нашло отражение в его работах.

Художник обожал природу, писал её постоянно, предпочитая не картины, которые наполнены мыслью, а небольшие этюдные пейзажи. Они, в свою очередь, привлекают своей чистосердечностью, легкой поэтичностью, скромностью. В каждом произведении чувствуется художник со своей душой, с тихим высказыванием и повествованием.

Доверительная интонация, соединение чувств и мыслей в сочетании с тщательностью проработки деталей позволяют художнику обратиться к личному восприятию каждого человека, сделать свои переживания доступными и близкими зрителю, найти отклик в его душе.

Подольск и окрестности, Академическая дача имени И.Е. Репина в Тверской области или Дом Творчества художников в Переславль-Залесском и много других мест становились для Виктора Алексеевича уголком родной природы. Простые сюжеты пейзажей: поля, леса, деревенские дома или сараи, церкви - все до боли знакомо, мило сердцу любого человека.

Лашин в своих работах не копирует природу, он подражает ей, добавляя элементы, которые «зацепил» глаз и отразились в сердце.

Будучи неверующим человеком Виктор Алексеевич в свои пейзажи очень часто включал церкви и храмы. Возможно, пройдя Великую Отечественную Войну, видя разрушения всего, что строил человек, понимая, что русский ландшафт только с сохранившейся архитектурой прошлого, созвучен с чертами национального характера. И если этот элемент исчезнет – будет трагедия. Что надо её сохранить и об этом, тихо, аккуратно, но настойчиво автор призывает в работах, чтобы не допустить невосполнимую потерю для народа.

В драматические моменты истории нашей страны Виктор Алексеевич был непосредственным участником тех событий, воевал на фронте, в результате ранения потерял один глаз, но не остановился в своем желании посвятить себя искусству и стать художником. Эти события, эпизоды военных дней, запечатлел художник в картинах на военную тему. Но и на этих полотнах мы слышим тихое повествование автора, о тех днях, о тех моментах, которым он был свидетелем. И в этих работах главный герой - человек.

Вернувшись с войны в 1947 году организовывает в ДК «Лепсе» народную студию. До начала 90-х годов ХХ века руководит ею, прививает студийцам азы художественного ремесла и трепетное отношение к традициям реалистической школы. Результатом этих многолетних трудов является то множество выпускников студии, которые стали профессионалами высочайшего уровня, которые внесли и вносят вклад в развитие российского изобразительного искусства.

На протяжении всей творческой жизни Лашин оставался верен традициям русского реалистического искусства.

Даже «хрущевская оттепель» (1956–1962 годов) с открывшейся свободой, достижениями отечественного искусства, прежде всего авангарда, не смогли изменить его творческое кредо.

Нонконформизм, концептуализм, суровый стиль в СССР, а на Западе минимализм, американский абстрактный экспрессионизм или лирическая абстракция остались в стороне от принципов, которым следовал художник.

Даже когда рядом коллеги экспериментируют с экспрессивностью, Виктор Алексеевич отказывается от эмоциональной подачи сюжета. Он не находится в поиске, не пробует разные материалы, методы, способы передачи окружающего быта и мира. Не использует яркие, декоративные краски, не формирует гармонию на сочетании незамутненных чистых цветов, не культивирует энергия пастозного наложения мазка.

Он не новатор, не экспериментатор, он не кричал, не бунтовал, он тихим высказыванием и повествованием творил и преподавал.

Выставка пейзажей В.А. Лашина открылась в выставочном зале Подольска.