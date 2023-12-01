По берегам Бенгальского залива

В Государственном Дарвиновском музее представлена выставка «Путешествие в Индию и на Цейлон», подготовленная к 140-летию со дня рождения Василия Ватагина. Имя Василия Ватагина (1883-1969) знакомо очень многим. По крайней мере, его иллюстрациями в книгах о животных любовалось не одно поколение детей и школьников. Зоолог, художник-анималист, скульптор, преподаватель и профессор – всё это о нём.

Он много путешествовал – Крым, Кавказ, русский Север, Дальний Восток, Великобритания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Германия (там он научился искусству литографии). Однажды в его жизни случились Индия и Цейлон. 180 рисунков акварелей и тушью художник привёз из такого путешествия.

В выставочных залах музея путешествие вместе с Василием Ватагиным обеспечено. Фотографии, акварели самого художника, его учеников и друзей – красочный наглядный материал о далёких странах из-под кисти и умелых рук самого Ватагина, его друзей и учеников. Впервые посетителям показаны раскрашенные фототипии рисунков, созданных художником во время поездки. Конечно, нельзя обойти вниманием знаменитый сборник рассказов «Книга джунглей» английского писателя Редьярда Киплинга, который и проиллюстрировал художник. К слову, маленьким посетителям предлагается самим собрать кадры из диафильма «Маугли», а также воспользоваться нейросетью ИИ-«анималист» и нарисовать животных Южной Азии. Сама же выставка очень красива, ибо замечательны и Индия, и остров Цейлон.

«Сейчас мы в Кэнди, в гористой местности Цейлона. Здесь очень красиво. Священное искусственное озеро. Очень интересный буддийский Храм. Сегодня мы уезжаем отсюда в горы. Там уже прохладно. За дни, проведенные на этом необыкновенном острове, мы увидали столько нового, ни на что не похожего, столько прекрасного, что я еще не могу как следует освоиться, не могу разобраться во всех впечатлениях», – писал в дневниках Иван Бунин. Что же, Цейлон стоит путешествия.

Марина АБРАМОВА