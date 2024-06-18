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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Выставка «Пушкин и Муза» известного художника из Узбекистана Виктора Апухтина открылась в Музее изобразительных искусств Кузбасса

editor
By editor
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виктор апухтин - кемерово

Выставка «Пушкин и Муза» известного художника из Узбекистана Виктора Апухтина открылась в Музее изобразительных искусств Кузбасса в День России 12 июня 2024 года. В этот день в Кемерово отмечали День города, примечательно, что работы Виктора Апухтина с 80-х годов прошлого столетия хранятся в фондах музея.

Мир Музы Пушкина, в графических размышлениях Виктора Апухтина, прост и понятен, поэт черпает вдохновение во всем, что видит, слышит и чувствует.

«На языке образов художник — философ показывает неиссякаемый источник вдохновения, находя его повсюду. Любой предмет, тень, шорох, любая деталь, форма, цвет, звук – рождают форму у художника, как строку у поэта. Персонажи Апухтина оживают, раскрывая образы произведений А.С.Пушкина. Здесь золотая рыбка, дуб зеленый с ученым котом и золотой цепью, здесь пророк, глаголом жгущий сердца людей, и поэт, снимающий шляпу перед силой слова», рассказала на открытии выставки куратор, Галина Мерзликина.

Следуя за Музой Пушкина, в живописных работах Виктор Апухтин обращается к искусству лубка. Его интересуют не столько сюжетные ходы, сколько отдельные персонажи, выражения, каламбуры и клише. Образы рождают образы и так по спирали рождается произведение. Одна из работ – «Кот Ученый» проходит, как автопортрет, художник предстает перед зрителем рассказчиком своей истории, истории «Пушкина и Музы».

В экспозиции представлены 25 графических работ и 4 живописных Виктора Апухтина – художника, иллюстратора, философа, почетного академика Российской академии художеств. Художник родился в Узбекской Советской Социалистической республики, в настоящее время живет и работает в Ташкенте. Во всех своих выступлениях художник подчеркивает, что ощущает себя частью большой страны. Работы мастера находятся в коллекциях музеев России и Узбекистана.

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