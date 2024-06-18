Выставка «Пушкин и Муза» известного художника из Узбекистана Виктора Апухтина открылась в Музее изобразительных искусств Кузбасса в День России 12 июня 2024 года. В этот день в Кемерово отмечали День города, примечательно, что работы Виктора Апухтина с 80-х годов прошлого столетия хранятся в фондах музея.

Мир Музы Пушкина, в графических размышлениях Виктора Апухтина, прост и понятен, поэт черпает вдохновение во всем, что видит, слышит и чувствует.

«На языке образов художник — философ показывает неиссякаемый источник вдохновения, находя его повсюду. Любой предмет, тень, шорох, любая деталь, форма, цвет, звук – рождают форму у художника, как строку у поэта. Персонажи Апухтина оживают, раскрывая образы произведений А.С.Пушкина. Здесь золотая рыбка, дуб зеленый с ученым котом и золотой цепью, здесь пророк, глаголом жгущий сердца людей, и поэт, снимающий шляпу перед силой слова», рассказала на открытии выставки куратор, Галина Мерзликина.

Следуя за Музой Пушкина, в живописных работах Виктор Апухтин обращается к искусству лубка. Его интересуют не столько сюжетные ходы, сколько отдельные персонажи, выражения, каламбуры и клише. Образы рождают образы и так по спирали рождается произведение. Одна из работ – «Кот Ученый» проходит, как автопортрет, художник предстает перед зрителем рассказчиком своей истории, истории «Пушкина и Музы».

В экспозиции представлены 25 графических работ и 4 живописных Виктора Апухтина – художника, иллюстратора, философа, почетного академика Российской академии художеств. Художник родился в Узбекской Советской Социалистической республики, в настоящее время живет и работает в Ташкенте. Во всех своих выступлениях художник подчеркивает, что ощущает себя частью большой страны. Работы мастера находятся в коллекциях музеев России и Узбекистана.