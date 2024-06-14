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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Как отметили День России

editor
By editor
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здание бурдж халифа в дубае

День России отпраздновали с размахом во всех регионах страны: тысячи флагов с триколором, флешмобы, концерты и развлекательные мероприятия, в которых могли принять участие все желающие. Даже тропические ливни, о которых предупреждали жителей Москвы, нисколько не помешали и не испортили настроения.

В Коломенском в честь праздника показали театральные постановки для детей – «Красную шапочку» и «Снегурочку». В Музее Победы прошел концерт «Поем о России» с песнями военных лет, а на ежегодном фестивале «Времена и эпохи» можно было одновременно встретить дружинников, мушкетеров и викингов: площадки с различными историческими эпохами находятся по всей Москве, а красочные реконструкции самых грандиозных сражений традиционно собрали множество зрителей.

Еще одной праздничной площадкой стала ВДНХ: на площадке «Солнце Москвы» за отличное настроение москвичей отвечали Русские Супергерои BY. Это знакомые всем нам с детства сказочные герои в новой современной интерпретации: Яга, Пересвет, Леший и другие. Для детей они устроили множество конкурсов, веселых активностей и, конечно, не скупились на подарки. В самом деле, зачем нам западные герои с чуждой философией, когда у нас есть свои – веселые и задорные, да еще и определенно попадающие «в сердце» подрастающему поколению!

В завершении праздника российским триколором подсветили даже самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Это не разовая акция: в 2023 году небоскреб также подсвечен в цвета нашего флага. Таким образом всех россиян поздравляют ОАЭ, ну а мы горячо приветствуем добрую зарождающуюся традицию!

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