Как отметили День России

День России отпраздновали с размахом во всех регионах страны: тысячи флагов с триколором, флешмобы, концерты и развлекательные мероприятия, в которых могли принять участие все желающие. Даже тропические ливни, о которых предупреждали жителей Москвы, нисколько не помешали и не испортили настроения.

В Коломенском в честь праздника показали театральные постановки для детей – «Красную шапочку» и «Снегурочку». В Музее Победы прошел концерт «Поем о России» с песнями военных лет, а на ежегодном фестивале «Времена и эпохи» можно было одновременно встретить дружинников, мушкетеров и викингов: площадки с различными историческими эпохами находятся по всей Москве, а красочные реконструкции самых грандиозных сражений традиционно собрали множество зрителей.

Еще одной праздничной площадкой стала ВДНХ: на площадке «Солнце Москвы» за отличное настроение москвичей отвечали Русские Супергерои BY. Это знакомые всем нам с детства сказочные герои в новой современной интерпретации: Яга, Пересвет, Леший и другие. Для детей они устроили множество конкурсов, веселых активностей и, конечно, не скупились на подарки. В самом деле, зачем нам западные герои с чуждой философией, когда у нас есть свои – веселые и задорные, да еще и определенно попадающие «в сердце» подрастающему поколению!

В завершении праздника российским триколором подсветили даже самое высокое здание в мире – Бурдж-Халифа в Дубае. Это не разовая акция: в 2023 году небоскреб также подсвечен в цвета нашего флага. Таким образом всех россиян поздравляют ОАЭ, ну а мы горячо приветствуем добрую зарождающуюся традицию!