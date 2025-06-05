Выставка работ фотографа Владимира Глынина и художницы Натальи Таранцовой открылась в Галереи «Тираж 1/1»

В пространстве Галереи «Тираж 1/1» (Tirage Unique) состоится показ новой серии произведений фотографа Владимира Глынина и художницы Натальи Таранцовой. В экспозицию вошло одиннадцать работ, созданных авторами в процессе совместной работы в 2025 году.

Фотографии Владимира Глынина послужили основой и стали структурной осью будущих картин, дополненных Натальей Таранцовой в стилистике абстрактного экспрессионизма. В них фотография фиксирует не объект, а общее состояние в текущем моменте, которое, в свою очередь, становится эмоциональным камертоном абстрактной живописной композиции. Фотография и живопись не противопоставляются друг другу и не выстраиваются по принципу иерархии, но формируют общую визуальную ткань, где различие между ними стирается. Это пограничное состояние ощущается на уровне восприятия: произведение разворачивается словно действие, требующее не взгляда, а присутствия.

Наталья Таранцова начинает свой путь в точке, где заканчивается работа над фотографией, принимая интуитивное решение, связанное как с композицией, так и с техникой. Краска не организует форму, не навязывает структуру, а встраивается в существующий ритм изображения.

В преддверии открытия экспозиции Владимир Глынин отмечает: «Эта выставка стала для меня первым опытом кураторской работы, где я выступил и идеологом, и художником-соавтором. Работа над проектом стала по-настоящему захватывающей, ведь впервые я создал не тиражные, а уникальные произведения искусства».

«Мое творчество основывается на желании разрушить границы реалистичного изображения и предоставить место для личной интерпретации. Каждая картина — приглашение в мир, где цвета, формы и текстуры сплетаются в уникальные сюжеты, отражающие мои эмоциональные переживания в момент творчества. Такой подход позволяет каждому зрителю найти в моих работах что-то свое, что резонирует с его личным опытом и восприятием, или же выступить моим оппонентом», — объясняет Наталья Таранцова.

Произведения, рожденные в результате сложного взаимодействия двух авторов, представляют собой непрерывно развивающуюся форму диалога. В каждом случае материал ведет себя по-разному, и это различие заложено в самой идее проекта. Также экспозиция дополнена другими фотографическими и живописными работами Владимира Глынина и Натальи Таранцовой.