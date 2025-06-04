Африка в Музее Востока

В экспозиционных залах можно увидеть как камерунские металлопластику, ритуальные маски, так и познакомиться с водными божествами южнее Сахары, а также узнать о ритуале Зар в Северной Африке.

Мами-Вата – синкретическое божество, «Матушка вод», объединившее черты русалок, изображения которых африканцы встречали в виде украшений на носовой части европейских кораблей (пример можно увидеть прямо на выставке – он привезён из музея в Санкт-Петербурге, вероятно, сам корабль принадлежал голландскому флоту). Другим прообразом Мами-Ваты стали азиатские заклинательницы змей. Мами-Вата – божество неоднозначное, оно способно приносить как добро, так и противоположное.

Ритуал Зар в странах Северной Африки тоже связан с женским началом и способностью усмирять, взаимодействовать с духами-джиннами. В витрине, описывающий такой ритуал, посетителям представлены амулеты, украшения из собрания Музея Востока. На выставке, что немаловажно, расположены и сопроводительные тексты, что очень помогает понять культуру народов и племен, населяющих Африку.

Марина АБРАМОВА,

Фото © пресс-служба Музея Востока