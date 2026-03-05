РАСПРОДАЖА

Выставка работ Кирилла Опухлого «Цвет времени» открылась в Галерее Давыдково

пейзаж - художник кирилл опухлый
Художник Кирилл Опухлый

В Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка «Цвет времени», представляющая творчество известного московского художника Кирилла Опухлого.

В экспозицию выставки вошли натюрморты и пейзажи, выполненные в технике акварели и живописные произведения мастера. Основанные на четко выверенной композиции, строгой, почти монохромной палитре, работы Кирилла Опухлого располагают к неспешному разглядыванию, погружают в раздумья о скоротечности и в то же время, бесконечности всего сущего.

Эстетика художника определяется следующими принципами: минимум средств — максимум выразительности, большое в малом, жизнь формы по законам композиции. В его творческой реальности есть особый элемент – тишина. А источник вдохновения и гармонии – сам художник.

Пейзажи Кирилла Опухлого – это поэмы созерцания, порожденные внутренней сосредоточенностью. Первое, что поражает в этих работах, – это огромная важность пространства. Художник строит и комбинирует пейзажи, как архитектор. Он уравновешивает, организует хаос внешнего мира в одну гармонию красок и объемов.

пейзаж - художник кирилл опухлый
Художник Кирилл Опухлый

Натюрморты художника отличаются изобретательностью композиции и метафизичностью образов. Свет служит для него таким же средством завоевания пространства, как перспектива или ракурс. С помощью света автор моделирует предметы, распределяя глубину изображения.

Внимательный зритель выставки «Цвет времени» вовлекается в медитативное созерцание камерного и, одновременно, безграничного пространства, становясь соучастником творческого акта.

