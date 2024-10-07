Юбилейная выставка Рериха открылась в Музее Востока на ВДНХ

В Музее Рерихов на ВДНХ открылась выставка в честь 150-летия Николая Рериха — «Миры Майтреи». В экспозиции представлены картины художника, металлическая скульптура, традиционная буддийская живопись из коллекции семьи Рерихов и фондов Музея.

Отвечая на вопрос, почему для юбилейной выставки Рериха выбрана тема Майтреи, ее куратор Владимир Росов рассказал, что Николай Константинович приехал в Советский Союз в 1926 году и привез серию из семи картин в подарок русскому народу в лице комиссара Луначарского — серию «Майтрея»: «Это было главное для него тогда. Мы начали думать, почему именно эту серию он привез? А потому его мысли, творчество, вся будущая сфера строилась на великих основах, одной из которых был, конечно, образ Майтреи», — подчеркнул глава Отдела Рерихов Музея Востока.

Этот дар Рериха соотечественникам сейчас хранится в Нижегородском художественном музее и впервые демонстрируется в Москве: шесть из сохранившихся картин цикла «Майтрея» гостят на юбилейной выставке.

«Николай Константинович Рерих в своих очерках утверждал, что счастье человека — в сознательном и созидательном труде. Потому что именно посредством труда мы создаем культурные ценности. Николай Константинович всегда с оптимизмом смотрел будущее, и образ будущего всегда носил положительный характер. На мой взгляд, в этом нет ничего удивительного, потому что человек, который посвящает свою жизнь созиданию и строительству, может не бояться ничего», — добавила куратор выставки «Миры Майтреи» Мария Титова.

Директор Музея Рерихов Борис Иогансон подчеркнул, что этот год юбилейный не только для Николая Рериха, но и для его супруги, Елены Ивановны (145 лет со дня рождения), а также их сына Святослава (120 лет): «Рерихи — это и философы, и поэты, и писатели, и археологи, и неустанные борцы за мир. И вот эта многогранность их семейного таланта, она воплотилась в прекрасном, глубоком, со своим собственным художественным почерком живописным творчестве», — отметил он.

Почетный гость вернисажа, директор Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко, отметил важный вклад Музея Востока в празднование юбилея по всей стране. По его словам, «Музей Рерихов в составе Государственного Музея Востока является важнейшей точкой на карте Рериховского наследия».

Генеральный директор Музея Востока Александр Седов в подтверждение этих слов перечислил города, в которые Музей Востока в этом году отправлял не только значительное количество работ Рерихов, но и целые выставки: Санкт-Петербург, Кемерово, Барнаул. Еще один крупный совместный проект ожидается в ноябре — в Эрмитаже откроется выставка «Твердыня пламенная».