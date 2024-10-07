РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМоскваЮбилейная выставка Рериха открылась в Музее Востока на ВДНХ

Юбилейная выставка Рериха открылась в Музее Востока на ВДНХ

editor
By editor
96
рерих - будда

В Музее Рерихов на ВДНХ открылась выставка в честь 150-летия Николая Рериха — «Миры Майтреи». В экспозиции представлены картины художника, металлическая скульптура, традиционная буддийская живопись из коллекции семьи Рерихов и фондов Музея.

Отвечая на вопрос, почему для юбилейной выставки Рериха выбрана тема Майтреи, ее куратор Владимир Росов рассказал, что Николай Константинович приехал в Советский Союз в 1926 году и привез серию из семи картин в подарок русскому народу в лице комиссара Луначарского — серию «Майтрея»: «Это было главное для него тогда. Мы начали думать, почему именно эту серию он привез? А потому его мысли, творчество, вся будущая сфера строилась на великих основах, одной из которых был, конечно, образ Майтреи», — подчеркнул глава Отдела Рерихов Музея Востока.

Этот дар Рериха соотечественникам сейчас хранится в Нижегородском художественном музее и впервые демонстрируется в Москве: шесть из сохранившихся картин цикла «Майтрея» гостят на юбилейной выставке.

«Николай Константинович Рерих в своих очерках утверждал, что счастье человека — в сознательном и созидательном труде. Потому что именно посредством труда мы создаем культурные ценности. Николай Константинович всегда с оптимизмом смотрел будущее, и образ будущего всегда носил положительный характер. На мой взгляд, в этом нет ничего удивительного, потому что человек, который посвящает свою жизнь созиданию и строительству, может не бояться ничего», — добавила куратор выставки «Миры Майтреи» Мария Титова.

Директор Музея Рерихов Борис Иогансон подчеркнул, что этот год юбилейный не только для Николая Рериха, но и для его супруги, Елены Ивановны (145 лет со дня рождения), а также их сына Святослава (120 лет): «Рерихи — это и философы, и поэты, и писатели, и археологи, и неустанные борцы за мир. И вот эта многогранность их семейного таланта, она воплотилась в прекрасном, глубоком, со своим собственным художественным почерком живописным творчестве», — отметил он.

Почетный гость вернисажа, директор Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов Алексей Бондаренко, отметил важный вклад Музея Востока в празднование юбилея по всей стране. По его словам, «Музей Рерихов в составе Государственного Музея Востока является важнейшей точкой на карте Рериховского наследия».

Генеральный директор Музея Востока Александр Седов в подтверждение этих слов перечислил города, в которые Музей Востока в этом году отправлял не только значительное количество работ Рерихов, но и целые выставки: Санкт-Петербург, Кемерово, Барнаул. Еще один крупный совместный проект ожидается в ноябре — в Эрмитаже откроется выставка «Твердыня пламенная».

Предыдущая статья
«Когда японский Гарфилд заменяет тебе отца»
Следующая статья
Боги нового мира

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru