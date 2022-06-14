Выставка работ Жака Ихмальяна «Стирая ржавчину с глаз» открывается в Музее Востока

24 июня Государственный музей Востока совместно с галереей «Ореады», при участии семьи художника и частных коллекционеров, представляют выставку «Стирая ржавчину с глаз», приуроченную к столетию со дня рождения живописца и графика Жака Ихмальяна (1922–1978). На выставке будет представлено более 200 работ мастера. Значительная их часть будет показана впервые.

Названием выставки стала чуть измененная строчка из стихотворения самого художника, считавшего, что искусство способно многое изменить в человеке.

Жак Ихмальян родился в Стамбуле, там же усваивал навыки изобразительного искусства: сначала под руководством Абидина Дино – живописца с мировым именем, а позже проявил свои блестящие способности в классе Бедри Рахми Эюбоглу в стамбульской Академии изящных искусств. Однако за свою политическую деятельность был арестован и, проведя три года в заточении, эмигрировал. Жил в Сирии, Ливане, Польше, Китае.

С 1961 года Ихмальян обосновался в Москве, совмещая преподавание турецкого языка и литературы в Институте восточных языков при МГУ с интенсивными занятиями изобразительным искусством. Он словно стремился наверстать то, что не успел сделать за предшествующие десятилетия.

Пейзажи, жанровые сцены, лица, интерьеры, увиденные когда-то художником и теперь написанные по памяти, сохраняют ощущение многообразия и сложности натуры. Ихмальян считал, что «искусство – это такое приближение к правде, что оно порой даже сильнее самой правды. Сильнее, так как оно отрешено от мелочей, более целостно, более наполнено чувством и переживанием» и уходил от прямого жизнеподобия, стремясь к музыкальным созвучиям цвета и формы, к метафоричности образов, к непредсказуемому и драматичному борению тьмы со светом, который в его работах одновременно является и цветом.

В его произведениях можно обнаружить отголоски и французской и дальневосточной художественных традиций, однако главной в формировании его искусства, несомненно оказалась культура его родины. Это неоднократно отмечали его друзья, выдающиеся представители турецкой интеллигенции, в частности, хорошо известный русскому читателю поэт Назым Хикмет. С последним художника связывала многолетняя тесная дружба.

Произведения Жака Ихмальяна находятся в собраниях Государственного музея Востока, Государственной Третьяковской галереи, Музея живописи и архитектуры в Стамбуле, Национальной галереи Армении и других музеев, а его выставки проходили как в России, так и в Турции.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.