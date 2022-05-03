Металлическую скульптуру ярославского художника Дениса Куликова представили на выставке «Сила стихии»

На выставочной площадке Khankhalaev Gallery в Центре дизайна ARTPLAY можно увидеть необыкновенные скульптуры художника из Ярославля Дениса Куликова, созданные из металлических запчастей.

Галерея современного искусства Khankhalaev Gallery при поддержке RedDot.Art представляет персональную выставку скульптора Дениса Куликова «Сила стихии». В экспозицию вошли работы, посвященные таинственным обитателям подводного мира. Жизненная сила и мудрость, заключенная в образах жителей глубин, вдохновила художника на необыкновенные произведения из переработанного металла.

С древнейших времен присутствие образа рыбы в доме предполагало привлечение изобилия и удачи. Большинство мифологий представляет рыб как символ зарождения жизни. Согласно эволюционной теории, своим существованием мы обязаны воде: именно из нее на суше появились далекие предки всего живого. Сила водной стихии оказалась настолько велика, что сделала возможной жизнь на Земле.

Образы рыб, воплощенные в скульптурах из металла, раскрывают идею о могуществе природы, иерархии и сложной гармонии неизведанного мира. При создании работ Денис Куликов использует фактурные запчасти, соединяя их в реалистичные композиции. Мастерство художника подчеркнуто кропотливым сочетанием сотен малых деталей в скульптурах. Время, затраченное на воплощение каждой работы, может достигать нескольких месяцев.

Денис Куликов родился в Ярославле в 1978 году. Связав профессию с recycling art, художественную деятельность начал c идеи о том, как дать металлу вторую жизнь. Для своего родного города он создал несколько неофициальных достопримечательностей, одна из которых особенно полюбилась горожанам – скульптура динозавра в человеческий рост, охраняющая здание городского архива.

Выставка «Сила стихии» станет третьим персональным проектом художника в Москве и седьмым в мире – до этого Денис Куликов принимал участие в персональных и групповых выставочных проектах в России, ОАЭ и США.

Выставка завершит работу 1 июня 2022 года.

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