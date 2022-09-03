Выставка произведений Фёдора Львовского «Торжество Сущего» в МВК РАХ

14 сентября 2022 года Российская академия художеств представляет выставку художника декоративного искусства, профессора и почётного члена РАХ Фёдора Александровича Львовского, приуроченную к его 80-летию. Основное направление в деятельности мастера — создание гобеленов, панно, объёмно-пространственных объектов и занавесов. Его произведения украшают многочисленные интерьеры общественных сооружений, среди которых Дом правительства РФ, мэрия Москвы, Политехнический музей, зал Учёного совета РГГУ. Название выставки «Торжество Сущего» отражает мировоззренческие и творческие позиции её автора: «понимание сущего как синтеза и гармонии всех элементов, составляющих мироздание, является бесконечным источником творческих озарений и вдохновений».

Федор Львовский. Аккорды мироздания

Федор Львовский. Заветный оазис

Федор Львовский. Лето, которое всегда с тобой

Федор Львовский. Нескончаемый полет

Федор Львовский. Предчувствие

Федор Львовский. Приземление объекта

Фелор Львовский. Торжественный сценический занавес для Дома правительства РФ

Федор Львовский. Торжество сущего. Триптих

Ф.А. Львовский — выпускник МВХПУ им. С.Г. Строганова. Многостороннее образование, полученное у известных архитекторов и художников (Л.М. Поляков, В.Г. Гельфрейх, Г.А. Захаров, Н.Х. Максимов, В.А. Ватагин), искусствоведов (Н.Н. Соболев, И.Е. Данилова, П. А. Тельтевский) позволило четко определить свой собственный путь в искусстве. Молодой художник начинал с проектирования архитектурных и дизайнерских объектов, что привело к осознанию им гобелена как искусства большой формы, органичной части любого интерьера. Интерес к пространству, соизмерение его масштаба с арт-объектом, взаимосвязь между ними являются отправной точкой творческого процесса.

Диапазон тематики гобеленов достаточно широк, а способы их реализации весьма разнообразны. Авторские техники всегда разрабатываются для того или иного объекта. Например, панно «Парад планет» и «Лучистый феномен» выполнены на шелковом полотне с включением текстур из различных пластических материалов. Главное значение для художника имеет идея — ему важна философия и её выражение в каком-то материале.

По своей сути творчество мастера глубоко гуманно, ибо утверждает гармонию мира в её земном и вселенском масштабе («Ноосфера», «Вокруг миров вращаются миры», «Аккорды мироздания», «Торжество сущего»). Работы, ставшие ключевыми в искусстве художника, определили вехи развития современного гобелена на разных временных этапах — от плоского стенного («Начало», «Лето, которое всегда с тобой») до объёмно-пространственного арт-объекта («Приземление объекта», «Заветный оазис», «Нескончаемый полёт») и инсталляции («Время собирать камни»). Иногда масштабность замысла диктует обращение автора к форме триптиха, в котором каждое полотно несёт свой смысл, раскрывая содержание общей темы («Предвидение», «Предчувствие»).

Образно-ассоциативное искусство Ф.А. Львовского с его смыслами, символами-знаками, монументальными образами, динамичными композициями, контрастами ритмов, выразительным звучанием фактуры в любом материале обладает мощной силой воздействия, особой энергетикой. Свободная игровая импровизация придают работам автора ощущение стихии, преображения, полёта. Темы рождаются из философского восприятия мира, могучих сил природы, непредсказуемой стихии земли, тайны космоса. По признанию художника, его «благоговейная любовь к природе, радость её созерцания» — один из главных источников вдохновения и творческого импульса.

На юбилейной экспозиции в Российской академии художеств будут представлены гобелены, панно и пространственные объекты. Это не только итог многогранной деятельности автора, но и начало нового, стимул к созданию ещё не сказанного, необходимого. Искусство не умеет ждать, творческий процесс непрерывен в стремлении к прекрасному.

Выставка завершит работу 9 октября.

Материал подготовлен на основе статьи доктора искусствоведения Л.В. КАЗАКОВОЙ.

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