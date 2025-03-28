Выставка «РусАртСтиль» открылась концертом Александра Волкодава и Елены Ворфоломеевой

IX Выставка-ярмарка народных мастеров, художников и дизайнеров России «РусАртСтиль» открылась 26 марта 2025 года в выставочном пространстве «Даниловский Event Hall». Масштабное арт-событие продлится до 30 марта и объединит в себе выставку-ярмарку талантливых мастеров и художников со всей страны, показы мод, лекции и круглые столы с именитыми дизайнерами и художниками, концертную программу, мастер-классы и креативную фотозону.

Первый день выставки открылся масштабным концертом. На сцену вышли победитель 10-го сезона шоу «Голос» Александр Волкодав, автор-исполнитель народных и эстрадных песен Елена Валеева, гусляр Полина Черномаз, балалаечник-виртуоз Елена Ворфоломеева, певец Владимир Овчаров и мультиинструменталист Кирилл Богомилов. Энергетика выступающих так зарядила присутствующих, что к сцене стянулись послушать концерт не только все гости выставки, но и многие ее участники.

– Энергетика – просто невероятная! я очень рад стать частью этого мероприятия, прославляющего русское культурное богатство и эстетику, – признался Александр Волкодав, спустившись со сцены.