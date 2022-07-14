В Москве откроется юбилейный V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

2 сентября 2022 года в Большом зале Московской консерватории откроется юбилейный V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова #AbdrazakovFest. На гала-концерт Ильдар Абдразаков собрал оперных звезд и ярких молодых вокалистов. Вместе с художественным руководителем фестиваля в этот вечер на сцену выйдут Владислав Сулимский (баритон), Лилит Давтян (сопрано), Ольга Привалова (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Давид Посулихин (тенор) и Алексей Кулагин (бас). Отдавая дань уважения родной Уфе, где Фестиваль и был основан, на гала-концерт Ильдар Абдразаков пригласил ее музыкальный символ – Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. В сопровождении коллектива прозвучат популярные арии и дуэты из опер, романсы русских и зарубежных композиторов. За дирижерским пультом – Константин Чудовский.

В дальнейший маршрут V Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова включено еще 6 российских городов, а география юбилейного сезона станет рекордной для этого проекта и пройдет через всю страну. После торжественного открытия 2 сентября в Москве, Фестиваль впервые побывает во Владивостоке, Сургуте, Ханты-Мансийске, Красноярске и Норильске, после чего завершится на родине Ильдара Абдразакова – в Уфе – концертным исполнением оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов».

Помимо ярких концертных программ, ключевой составляющей #AbdrazakovFest остается его образовательная деятельность. Юбилейный фестиваль привезет мастер-классы для молодых вокалистов в три крупных региональных центра: Владивосток (9 сентября), Ханты-Мансийск (14 сентября) и Красноярск (17 сентября). В ходе мастер-классов начинающие оперные певцы смогут позаниматься с прославленными артистами и коучами по вокальному и сценическому искусству. По результатам прослушиваний самые талантливые солисты могут быть приглашены для участия в гала-концертах фестиваля, а также в другие проекты Ильдара Абдразакова.

V Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова организует Фонд поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей. Первый фестиваль был проведен в 2018 году, и с тех пор проект стремительно развивается. Его первый сезон сконцентрировался в Уфе, второй прошел в Уфе, Москве, Альметьевске и Казани, третий – в Уфе, Екатеринбурге, Москве и Казани, а в 2021 году проект охватил уже 6 городов: Москву, Уфу, Новосибирск, Томск, Тюмень и Астрахань. Афиша юбилейного сезона включает 7 городов и представляет широкую географию – от Москвы до Владивостока. Концертную программу традиционно дополняет образовательная: с начала проекта на мастер-классы выдающихся артистов и педагогов по вокальному и сценическому искусству было подано около 5000 заявок.

Начало в 19.00.

Фото – Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ, Александра ШАПУНОВА, Фонд Ильдара Абдразакова

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