ГМА им А.В. Щусева открывает выставку работ Аркадия Немова «Old New: живопись, графика, объекты»

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева продолжает серию персональных выставок, творческий путь которых соприкасался с архитектурой. Значительная часть жизни Аркадия Немова была связана с первой в Москве архитектурной школой «Старт». Благодаря его усилиям в школе была налажена экспозиционная деятельность. Из стен «Старта» вышло уже более 3000 выпускников и многие из них, продолжив образование, сегодня работают в ведущих архитектурных бюро мира.

Аркадий Немов считал, что художник должен мыслить образно и самостоятельно. Ему повезло получить художественное образование в свободных студиях под руководством Алексея Семёновича Айзенмана в Университете Искусств имени Крупской, выработать собственный стиль, избежав «академической муштры».

Аркадий Немов. Чоппер

Аркадий Немов. Флора нации

Аркадий Немов. След Севера

Аркадий Немов. Скамейка

Аркадий Немов. Северный сфинкс

Аркадий Немов. Просека

Аркадий Немов. Порыв

Аркадий Немов. Обращение к камню

Аркадий Немов. Композиция

Аркадий Немов. Композиция

Аркадий Немов. Композиция

Аркадий Немов. Курос

Аркадий Немов. Автопортрет под облаком

Аркадий Немов. Pergatorium. Чистилище

В экспозицию персональной выставки Аркадия Немова в Аптекарском приказе войдут работы разных периодов, демонстрирующие узнаваемость руки автора – будь то ранняя графика и походные зарисовки или поздние абстрактные серии.

Центральное место на выставке займут монохромные, фактурные работы и объекты. «Художник ищет символы, а искусство всегда опирается на образ», говорил Немов. Его увлечение первобытным периодом жизни общества – это логичное желание найти универсальный язык творчества. Он собирал в руслах северных рек камни замысловатой формы, из которых составлял объекты с изображениями лиц людей и животных. Идею связи человека с природой художник продолжил в серии «Портреты камней», выполненной путем нанесения нескольких красочных слоев и процарапыванию изображений, по аналогии с техникой гравюры.

Аркадий Немов нашёл метод, благодаря которому его работы оставляют ощущение, будто давно виденного, но забытого сюжета. Чёрными и белыми пятнами он строит фигуры и очертания, которые постепенно вырастают в узнаваемые образы и элементы пейзажного пространства. Его профессиональный приём – формообразующая линия, обладающая собственной плотностью и различимой текстурой, будь то строгий орнамент или экспрессивная абстракция. Этому принципу художник следовал в сериях «Архаик», «Физия», «Витаорнамент», «Изразец». Особенное очарование его метода – поразительно точно выстроенный баланс, прослеживающийся как в ранних фигуративных, так и в поздних беспредметных работах.

Картины Аркадия Немова, подчас даже не очень заметно для зрителя, демонстрируют внутреннюю философию автора. Мы видим её в атмосферности картин и свободе стиля художника. Используя этнографические элементы, он как будто отрицает время, оставаясь актуальным художником XXI века.

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