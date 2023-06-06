Выставка «Семья – душа России» откроется в Большом дворце музея-заповедника «Царицыно»

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» 9 июня откроется выставка «Семья — душа России», традиционно приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В этом году выставка посвящена тождеству слов «семья» и «Родина».

В экспозиции — шедевры из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, Переславского музея-заповедника, Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых, Тверской областной картинной галереи, Музея Победы, галереи А. Шилова, РОСИЗО и музея-заповедника «Царицыно».

«Выставка "Семья — душа России" уже семь лет проходит в нашем музее, — говорит генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина, — и каждый раз, рассматривая работы участников одноименного конкурса, мы видим, насколько ёмкое понятие «семья», как оно вмещает в себя, и улыбки близких, и воспоминания детства, и представления о будущем».

Музейная часть экспозиции наполнена семейными портретами XIX века — например, семьи дворян Повалишиных и жены художника Николая Ге. Эпохе 1930-х годов посвящено полотно Юрия Ракши «Моя мама»; в 1972 году на Парижской биеннале в номинации «Реалистическая живопись» оно получило первую премию. По-своему раскрывает тему материнства Борис Неменский в своей работе «Тишина». В изображении спящей молодой женщины с ребенком художник с пронзительной нежностью показывает покой, который подарило этим людям окончание войны, и долгожданный мир. Говоря о разнообразии мастерства художников, чьи работы представлены на выставке, нельзя не упомянуть «Маму» Аркадия Пластова: на холсте «нарядный» красный цвет оттеняет «сияющий» белый, придавая бытовой сцене значительность священнодействия.

«Произведения авторов, посвятивших свои картины теме семьи, отличаются полнотой чувств и искренностью переживаний. Разные по стилю и эмоциям, полотна объединены удивительным теплом и выразительностью. Даже если не знать названия выставки, то посыл, что именно семья является душой России, читается в каждой работе», — отметила генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

Помимо полотен известных мастеров, посетители видят и работы современных авторов, а также непрофессиональных художников и студентов художественных вузов – участников всероссийского конкурса «Семья — душа России». Из 1100 работ, поступивших в адрес оргкомитета, для участия в выставке были отобраны 192. Также экспозицию украсят произведения прикладного искусства и мелкой пластики, выполненные в различных техниках из коллекции музея-заповедника «Царицыно».

Мероприятие организовано Фондом социально-культурных инициатив и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при поддержке Министерства культуры России и Департамента культуры города Москвы.

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