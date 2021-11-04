Две выставки открываются в музее-усадьбе «Люблино» в предстоящие выходные

Музей-усадьба «Люблино» приглашает посетителей познакомиться не только с постоянной экспозицией комплекса, но и посмотреть сразу 2 выставки.

В тиши усадьбы

Экспозиция представит зрителям и читателям совсем непривычного нам Достоевского. Посетители, в частности, увидят экспонаты, относящиеся к разным периодам жизни писателя. Среди них мемуары и воспоминания друзей и близких писателя; журналы и издания того времени, где впервые печатались романы «Преступление и наказание» и «Игрок»; а также фотографии самого Ф.М. Достоевского и его семьи.

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: быт, этикет и любовь

Экспозиция представляет собой своего рода срез повседневной жизни второй половины XIX – начала XX века. Эпоха раскрывается с помощью бытовых предметов, которые использовались в ежедневном обиходе и несут в себе эстетику времени. Выставка – яркая иллюстрация к «миру мужчин» и «миру женщин». Экспонаты, представленные на выставке, будут продемонстрированы публике впервые.

Дворец открыт для посетителей — билет можно приобрести в кассах музея, а также онлайн на сайте. Для посещения нужен QR-код.

Подробности на сайте: park-kuzminki.ru

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