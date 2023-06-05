Музей Победы увековечит подвиг героев Курской битвы

В преддверии 80-летия Курской битвы Музей Победы создал специальный раздел на сайте всенародного исторического проекта «Лица Победы» и объявил о сборе семейных историй и биографий участников сражения на Курской дуге. Переданные материалы будут вечно храниться в Музее Победы.

«Если вы знаете историю участника Курской битвы или ваш родственник участвовал в этом сражении — присоединяйтесь. Для этого необходимо загрузить историю на портал «Лица Победы» и вставить в текст ключевую фразу «участник Курской битвы». После одобрения модератором история войдет в специальный раздел», — рассказал руководитель проекта «Лица Победы» Андрей Широков.

Сегодня в разделе уже собраны более 7000 историй. Эти материалы будут полезны профессиональным историкам, школьникам, которые готовят исследовательские проекты о битве, которая продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года и завершила коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, а также всем, кто интересуется историей нашей страны. Кроме того, каждый, кто внес сведения о своих родных в цифровой архив проекта, может прийти в музей и показать своим детям и внукам истории и фотографии их предков на большом экране в зале мультимедийной экспозиции «Лица Победы».

Среди материалов — биографии танкистов, летчиков, снайперов, пехотинцев и т.д., участвовавших в сражении на Курской дуге. Например, уроженец Пензенской области Василий Никитович Кочедыков принимал участие в танковом сражении под Прохоровкой и уничтожил семь танков, за что был удостоен ордена Красной Звезды. За подвиги в Курской битве был удостоен ордена Красной Звезды и уроженец Саратовской области танкист Иван Степанович Авдошин. Медсестра Евгения Моисеевна Куркчи в битве на Курской дуге спасала раненых бойцов на поле боя, а 17-летняя медсестра Валентина Михайловна Карелина работала в полевом госпитале и ассистировала хирургам в операционной.

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