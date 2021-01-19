ЛитМост с Вадимом Пановым – прямой эфир с писателем-фантастом, предсказавшем пандемию

20 января 2021 года в 14:00 в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» состоится встреча с Вадимом Пановым — писателем, в апреле 2019 года предсказавшим эпидемию, охватившую всю планету и изменившую жизнь всех ее обитателей.

Вадим Панов пишет в жанре городского фэнтези и киберпанка. Он один из самых известных российских фантастов, обладатель множества литературных премий и автор популярных циклов «Анклавы», «Герметикон», «Тайный город» и «Аркада», которую многие называют пророческой: в первой книге Панов описал эпидемию смертельно опасного и стремительно распространяющегося вируса.

Недавно в издательстве «Эксмо» вышла новинка Панова «Аркада. Эпизод третий. maNika». События разворачиваются в 2029 году в мире развитых технологий, позволяющих людям совершенствовать свои физические возможности с помощью имплантов. Но планы на всеобщую гармонию в развитии были нарушены пандемией искусственно созданного вируса. Роман написан на стыке жанров – это не только научная фантастика, но и напряженный политический триллер.

Встреча с Вадимом Пановым пройдет в формате прямого эфира и будет транслироваться на нескольких площадках:

YouTube: https://youtu.be/Y7S5NQDb5qA

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В комментариях к трансляции можно написать пожелание или задать вопрос – по традиции проекта авторы лучших вопросов получат призы от издательства.

Встреча будет интересна поклонникам писателя, любителям жанра и всем, кто интересуется актуальными новинками современной российской прозы.

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