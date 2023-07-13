Музей-заповедник «Остафьево» — «Русский Парнас» представил выставку «Вяземский PRO Фонвизин»

Мы знаем Дениса Ивановича Фонвизина как автора бессмертной комедии «Недоросль». Однако он же был статским советником, государственным деятелем, секретарем главы русской дипломатии Никиты Ивановича Панина.

Петр Андреевич Вяземский – владелец усадьбы Остафьево – был не менее незаурядной личностью. Холерный карантин 1830 стал для Петра Андреевича «Остафьевской осенью» – большой труд, посвященный биографии и делам на поприще государства Дениса Ивановича Фонвизина, был создан Вяземским.

На экспозиции, представленной в залах музея-заповедника, можно увидеть не только личные вещи, принадлежащие Вяземскому, но и уникальные подлинные документы, связанные с деятельностью Дениса Фонвизина. Так, например, посетителям представлены два списка тайного политического трактата «Рассуждение о непременных государственных законах» (Конституции).

Книга Петра Вяземского о Дениса Фонвизине была тем трудом, в котором автор впервые в истории литературоведения рассмотрел личность в контексте культуры. К слову, небезыинтересно будет ознакомиться с мнениями о труде современников Петра Вяземского (в частности, Николая Гоголя), а также узнать немало занимательного из истории русской дипломатии в Царьграде (Константинополе). ГМИРЛИ им. В.И. Даля, Государственный музей А.С. Пушкина, РГАЛИ предоставили материалы для столь исторической и культурологической выставки.

Выставка приурочена к 175-летию публикации П.А. Вяземским книги «Фон-Визин».

Выставка завершит работу 17 сентября 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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