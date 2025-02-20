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Ксения Алферова, Мария Сиротинская и Олег Кассин на премьере фильма ЛУЧШЕ ВСЕХ в Москве

editor
By editor
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лучше всех - фото с премьеры

19 февраля в кинотеатре «Пять звёзд на Смоленской» состоялась премьера фильма-сенсации, французской комедии ЛУЧШЕ ВСЕХ знаменитого юмориста Артюса, ставшей самым кассовым фильмом года во Франции. Картина была представлена при участии проекта «Инклюзия в кино», команда которого отбирала актеров дубляжа и помогала организовать процесс озвучания актерами с ментальными особенностями. 

На премьере актёр проекта Артём Силин, озвучивший героя Арно, вместе с танцовщицей и хореографом Татой Обельчак представили танцевальный номер, подготовленный специально для гостей вечера. 

Премьеру посетили Ксения Алферова, Мария Сиротинская, Олег Кассин, Елена Амброчи, Анна Калашникова, Лиза Адаменко, Светлана Брюханова, Оксана Янковская, Аркади Маилян, Оля Черника, автор и руководитель проекта «Инклюзия в кино» режиссер Юлия Сапонова, а также команда актеров дубляжа фильма. 

По сюжету фильма двое грабителей, спасаясь от преследования полиции, попадают в летний лагерь для людей с ограниченными возможностями. Его обитателей сыграли непрофессиональные актеры с теми же особенностями развития, что и у их персонажей. 

Кинопрокатная компания Вольга поддержала идею режиссера: российские актеры с ментальными особенностями стали голосами их французских коллег. Дубляж картины был осуществлен при участии проекта «Инклюзия в кино» (автор и руководитель проекта, режиссёр Юлия Сапонова, продюсер Ксения Кабишева), который продвигает ценности инклюзии и доступности, интегрируя актеров с инвалидностью в киноиндустрию, и занимается консалтингом в этой сфере. 

Автор и руководитель проекта «Инклюзия в кино» Юлия Сапонова поприветствовала зрителей перед показом: «Это действительно уникальное событие как в сфере инклюзии, так и в кино — сам режиссер попросил, чтобы актеров с инвалидностью озвучили их коллеги из других стран с теми же ментальными особенностями. В российском прокате партнером фильма стал проект «Инклюзия в кино», чья миссия в том, чтобы наводить мосты между киноиндустрией и талантливыми людьми с инвалидностью, помогая им профессионально расти. Мы провели кастинг, подготовили актеров и помогли провести озвучания актерам с ментальными особенностями. Очень рады вам представить эту светлую и жизнеутверждающую историю! Надеемся, что она также станет показателем качества работы профессиональных актеров кино с разными формами инвалидности».

Выход фильма в прокат также прокомментировала продюсер проекта «Инклюзия в кино» Ксения Кабишева: «Фильм ЛУЧШЕ ВСЕХ – отличный пример того, что кино с участием героев с инвалидностью может быть лёгким, развлекательным и массовым. Я также очень рада и благодарна кинопрокатной компании Вольга за то, что состоялась именно оффлайн премьера фильма ЛУЧШЕ ВСЕХ, где гости из киноиндустрии смогли лично познакомиться со своими коллегами – актёрами с ментальными особенностями. Именно такое соприкосновение и живой новый опыт взаимодействия помогает развивать инклюзию в креативных индустриях и делает среду более открытой»

Это смешная, трогательная и по-настоящему жизнеутверждающая история о том, что никогда не поздно стать чуточку добрее.

«Инклюзия в кино» — это проект, который продвигает ценности доступности в кино, интегрируя актеров с инвалидностью в киноиндустрию, и занимается консалтингом в этой сфере, а также производством собственных кинопродуктов.

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