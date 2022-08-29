Гостями фестиваля «Славянское подворье» в городском округе Подольск стали свыше 40 тысяч человек

Более 40 тысяч человек посетили на Певчевском поле в Дубровицах городского округа Подольск XIII Московский областной фестиваль народного творчества «Славянское подворье».

В фестивале приналяи участие 17 коллективов из 9 регионов России и 32 коллектива из 18 муниципальных образований Подмосковья. На главной сцене прошел гала-концерт лауреатов Всероссийского конкурса «Троицкие обереги», проводимого Государственным Российским Домом народного творчества им. В.Д. Поленова. Хедлайнерами фестиваля стали ансамбль народной музыки «Ватага» г. Брянск и Государственный ансамбль русской песни и танца «Садко» Московской областной филармонии.

Помимо музыкальной, организаторы подготовили большую развлекательную программу. На Певческом поле работали десятки тематических площадок, фуд-корты, выставки, мастер-классы, ярмарки.

Одним из самых запоминающихся событий фестиваля стал большой хоровод. К нему присоединились более 200 человек, после чего всех угостили пирогом.

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