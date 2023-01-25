Выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли» открылась в Новой Третьяковке

В Западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу открылась выставка «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли», приуроченная к празднованию тысячелетия Суздаля. Около 600 экспонатов из собрания Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, представленные в экспозиции, тесно связаны с историей Владимиро-Суздальской земли — в их числе знаменитые «златые врата» Богородице-Рождественского собора Суздаля (1230-е), список второй половины XVI века с одной из древнейших русских икон «Богоматерь Боголюбская», созданной по заказу князя Андрея Боголюбского, первый иллюстрированный «Букварь» (1694) Кариона Истомина, а также предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет (некоторые из них демонстрируются публике впервые).

Экспозиция разместилась в залах Западного крыла Новой Третьяковки. «Это пространство еще не принимало выставки такой важности и статуса, — отметила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. — Впервые в истории отечественного музейного дела экспозиция объединяет огромное количество предметов из самых различных соборов и монастырей, музейных пространств Владимиро-Суздальской земли. Это тот редчайший случай, когда музей, представляя свою коллекцию на другой площадке, выдает все, что обычно получить невозможно даже поодиночке. Для нас огромная честь принимать здесь эти древние памятники».

Выставка стала первым событием в рамках празднования тысячелетия первого письменного упоминания Суздаля, которое отметят в августе 2024 года. По словам статс-секретаря — заместителя министра культуры Аллы Маниловой, экспозиция в Новой Третьяковке — важный шаг на пути к этой дате. «Таких юбилеев у нас немного. А подобные выставки случаются чрезвычайно редко: их крайне сложно организовать, собрать памятники такого уровня, — отметила она. — Не побывать на ней невозможно, ведь здесь — ключ к пониманию нашей страны, нашего культурного кода». С ней согласился и полномочный представитель президента России в Центральном Федеральном округе Игорь Щеголев, который отметил, что Владимир и Суздаль — не просто жемчужины Золотого кольца, но и города, где берет исток российская государственность. «Выставка удивляет: то, что казалось близким и знакомым, открывается неожиданно новыми гранями. Владимир и Суздаль — первые города, куда люди отправляются, чтобы познакомиться с древнерусской историей. И, побывав там однажды, возвращаются вновь и вновь, — подчеркнул он. — Президент Владимир Путин недавно сказал, что история и культура — это основа нашей идентичности, наших традиционных ценностей, воспитания подрастающего поколения. И база нашей государственности».

Владимиро-Суздальский музей-заповедник — главный хранитель предметов, рассказывающих об истории Северо-Восточной Руси и ее жителях. Все эти произведения демонстрируются вместе на столь масштабной выставке впервые. В их числе — археологические клады, иконы, памятники белокаменной резьбы, лицевого шитья, колокольного литья, церковные сосуды и облачения, старинные книги.

Один из центральных экспонатов — западные врата суздальского Богородице-Рождественского собора. Выполненные в 1230-х годах в технике «золотой наводки», распространенной в средневековой Северной Европе, они являются древнейшим памятником подобного рода, созданным на территории Руси. Всего выполненных в такой технике дверей сохранилось меньше десятка, в том числе новгородские Васильевские врата XIV века, привезенные Иваном Грозным в Александровскую слободу, и двери Успенского и Благовещенского соборов Московского кремля. Техника «золотой наводки» или огневого золочения была довольно популярна в XI–XIII веках в Центральной Европе. Сначала медные листы покрывались сложным по составу лаком, затем на них стилом процарапывали рисунок. Затем листы нагревались до 600-700 градусов, после чего в них втиралась амальгама из золота, растворенного в ртути. Полученная смесь заполняла нанесенный рисунок. За все время своего бытования суздальские «златые врата» реставрировались лишь однажды, в XVIII веке, когда их перенесли с деревянной основы на железную.

С вратами Рождественского собора соседствует огромный пятиглавый выносной фонарь конца XVII столетия из золоченой меди, который использовался в дни больших церковных праздников. За небывалые размеры — 2,5 метра высотой — и вес в 10 пудов (порядка 160 килограммов) его прозвали «царь-фонарем». Чтобы вынести фонарь для крестного хода на улицу, требовалось 12 человек, которые водружали себе на плечи бревна, продетые через приделанные к нему специальные кольца.

Также на выставке представлены шедевры древнерусской живописи, в том числе — Владимирская икона Божьей матери, которая считается работой Андрея Рублева. Это один из древнейших списков чудотворного образа, присланного из Византии на Русь в начале XII века и привезенного из Киева во Владимир в 1155 году князем Андреем Боголюбским. В 1395 году во время нашествия Тамерлана икону перенесли в Москву, чтобы защитить город, — и нападавшие действительно повернули прочь. После этого чудотворную икону вернули во Владимир и еще несколько раз привозили в Москву в течение XV века, вплоть до 1480 года, когда она заняла свое окончательное место в иконостасе обновленного Успенского собора Московского Кремля. При этом и во Владимире, и в Москве существовали «запасные» списки, которые, вероятно, заменяли главный образ на время его отсутствия. Владимирский список мог быть исполнен Рублевым около 1408 года, когда он, совместно с Даниилом, возобновлял роспись в тамошнем Успенском соборе.

Еще одна реликвия Владимиро-Суздальской земли — Боголюбская икона Богоматери. На выставке экспонируется ее список XVI века. В 1155 году, когда князь Андрей переносил Владимирскую икону Божьей матери во Владимир, ему во сне явилась Богородица. Она повелела оставить образ во Владимире и построить для него дом. Для чудотворной иконы был построен Успенский собор, а на месте чудесного явления – сначала резиденция Андрея Боголюбского с церковью Рождества Богородицы, для которой написали икону. Позже на этом месте был устроен Боголюбский монастырь — список с прославленного образа, по всей видимости, был создан в XVI веке именно здесь.

Икона Божьей матери Максимовской связана с именем митрополита киевского Максима. В 1299 году, после того как Киев был сожжен татарами, святителю было явление Богородицы, которая передала ему омофор, благословив на служение во Владимире. После этого на протяжении 26 лет кафедра митрополита находилась именно там.

Среди экспонатов выставки — редкие старинные книги: Букварь Кариона Истомина — первое русское иллюстрированное учебное пособие, первая Библия на старославянском языке, отпечатанная в 1519 году Франциском Скориной, а также крупнейшая рукописная книга Европы — напрестольное Евангелие XVII века с гравированным окладом, который выполнил мастер Оружейной палаты Афанасий Трухменский. Это вклад царевны Софьи Алексеевны в Богородице-Рождественский собор Суздаля.

Также в экспозиции можно увидеть саккос митрополита Илариона Суздальского, сшитый в мастерских Московского Кремля. Интересно, что такое парадное облачение могли носить лишь патриархи, но в особенных случаях делались исключения. Выполненный из парчи и бархата саккос был пожалован владыке Илариону царем Федором Алексеевичем по случаю возведения его в сан митрополита Суздальского и Юрьевского.

Больше двухсот предметов экспонируется впервые. В частности, покрова на гробницы княгини Анны Хованской 1633 года и князя Ивана Шуйского 1637 года прежде не показывались. Впервые публика увидит и работы главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова из серии «Дерево. Камень. Золото», выполненные в угольной технике. Для работы над ними он отсматривал архивные и современные фотографии, иллюстрации архитектурных шедевров Владимира и Суздаля. «Была задача сделать фантазийные вещи на тему архитектурного слоя этой земли. Наши предшественники крайне маленьким количеством средств создавали целые миры. Это разговор про лаконичность средств для создания чего-то большего, чем исходная масса этого материала, когда из дерева и камня получается нечто ценное без гигантских вложений средств и ресурсов — через ограниченную палитру инструментов появляется целый пласт шедевров. Это впечатления от просмотренного материала, которые вылились в такие принты», — рассказал он.

Авторы выставки особо подчеркивают: через истории людей, о которых рассказывает выставка, можно совершить путешествие по страницам истории Владимиро-Суздальских земель. «Этот проект — приглашение к знакомству с нашей уникальной землей через ее историю и культуру, — отметила директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева. — Нам бы хотелось, чтобы зрители относились к ней не только как к представлению музейных шедевров, но стали немного археологами, открывателями — теми, кто совершит путешествие по страницам истории Владимиро-Суздальского княжества. А Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо станут для них не просто именами из учебника истории, а живыми людьми, которые творили, созидали на этой земле и благодаря которым остались уникальные иконы, книги и памятники архитектуры».

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев выразил надежду, что выставка станет началом близкого знакомства с сокровищами Владимиро-Суздальской земли. «Мы не можем уменьшить расстояние до Суздаля, но мы с каждым годом приближаем его к Москве — после запуска трассы М12 дорога займет пару с небольшим часов. В 2024 году будет много мероприятий, посвященных тысячелетию Суздаля. А он такой один и прекрасен в любое время года».

Выставка «Великое княжество» продлится до 10 мая.

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