Выставка «ВОЙНА и МИР в изобразительном искусстве второй половины XX — начала XXI века» открывается в Москве

Выставка пройдет в выставочных залах Московского союза художников по адресу Кузнецкий мост, дом 11. Это историческое для художников нашей страны здание видело много масштабных выставок, но впервые на данной площадке будет показана ретроспектива произведений художников с 1940-х годов по настоящее время, где все работы предоставлены наследниками, коллекционерами и самими авторами.

В экспозицию вошло более 200 скульптур, графических и живописных работ, начиная с уникальных бронзовых портретов, созданных скульптором Сергеем Шапошниковым (1909 - 1979) во время войны, на фронте, графических зарисовок нюрнбергского процесса выдающегося графика Николая Жукова (1908—1973), в дальнейшем ставшего ведущим художником и художественным руководителем студии военных художников имени М.Б.Грекова, графические и скульптурные портреты военных, героев второй мировой войны, художника Евгения Вучетича (1908 - 1974). Работы выдающих российских скульпторов, народных и заслуженных художников России, членов Российской академии художеств — А.В.Балашова, В.Б.Соскиева, С.Г.Мильченко, С.А.Щербакова, А.Н.Ковальчука, В.А.Суровцева, Д.Н.Тугаринова, творческое наследие Л.М.Баранова (1943-2022) и М.В.Переяславца (1949-2020).

Важную часть выставки составили произведения членов секции скульпторов МСХ и объединения московских скульпторов, которые сегодня работают в студии военных художников имени М.Б. Грекова — Алексея Игнатова, Дмитрия Клавсуца, Людмилы Семикопенко и Алексея Чебаненко, их работы легли в основу экспозиции и демонстрируют вклад современного министерства обороны Российской Федерации в художественную жизнь страны.

Поколение московских скульпторов, начавших свою профессиональную карьеру в 90-е годы представлены Максимом Малашенко, Ильей Гуреевым, Сергеем Серёжиным, Данилой Суровцевым и Андреем Тыртышниковым.

Новая генерация скульпторов Московского союза художников — Антон и Михаил Плохоцкие, Николай Комраков, Кирилл Рахматулин, Роман Макаров предлагают пересмотреть не только влияние мировой истории искусств на современную скульптуру, но и глобальное переосмысление в целом художественного языка в период развитого постмодернизма.

Последние годы Московский союз художников и Объединение московских скульпторов стали яркими и активными общественными творческими организациями, чья деятельность направлена не только на поддержку художников, но и на сохранение скульптурного наследия, научную и выставочную деятельность ярких представителей современного российского искусства как в столице, так и в регионах России.

Выставка пройдет с 27 января по 5 февраля 2023 года, ежедневно с 14.00 до 21.00. Вход на выставку бесплатный.

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