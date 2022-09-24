Выставка «Вспоминая социалистический реализм. Азербайджан. Станковая скульптура 1940-х—1950-х годов» открывается в Музее Востока

5 октября, в Государственном музее Востока при поддержке Фонда Гейдара Алиева открывается выставка «Вспоминая социалистический реализм. Азербайджан. Станковая скульптура 1940-х—1950-х годов».

На выставке будет представлено десять скульптурных работ известных азербайджанских скульпторов, специально отреставрированных к выставке художниками-реставраторами отдела научной реставрации Музея Востока. Выставка будет дополнена фотографиями скульптур до реставрации.

Скульпторы, чьи работы представлены на выставке, работали в стиле социалистического реализма, — направления в искусстве, представляющего собой значимую часть культурного наследия нашей страны. Это своеобразное зеркало эпохи, стремившееся показать все положительные стороны послереволюционного уклада жизни, формирующегося социалистической идеологией.

На Первом Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году Максим Горький озвучил цель формирования этого направления в искусстве:

«Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, которую он, сообразно непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, как прекрасное жилище человечества, объединённого в одну семью».

И главным героем произведений писателей, живописцев, скульпторов и кинематографистов был объявлен простой советский труженик — член идеального социалистического общества.

Представленные в экспозиции мастера в основном получали первоначальное образование в Бакинском Государственном художественном техникуме — единственном в то время в Азербайджане учебном заведении. Здесь готовили живописцев и графиков, но отделения скульптуры не существовало. Поэтому многие талантливые ученики завершали обучение в России, где уже давно сложилась сильная школа скульптуры. И прежде всего, это был Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина в Ленинграде.

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