В Китае завершился Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления КНР по делам кинематографии.

Фестиваль проходил с 1 по 12 сентября сразу в трёх городах — Пекине, Синине (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Российские фильмы увидели представители культурного и делового сообщества, студенты, кинокритики и широкая публика.

Программа фестиваля включала восемь картин разных жанров — от военных драм («В списках не значился», «Каруза», «Группа крови») до семейного фэнтези («Царевна-лягушка», «Бременские музыканты», «Финист. Первый Богатырь»), а также историко-приключенческую драму «Северный полюс» и фантастическую ленту «ON и Она».

Особое место в программе было отведено фильмам о войне, приуроченным к двум памятным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Эти картины стали символом общей исторической памяти и вызвали живой отклик у зрителей.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие ключевые представители культурной сферы двух стран, в том числе:

Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации;

Шэнь Хайсюн, генеральный директор Медиакорпорации Китая;

Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»;

Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

Значимой частью фестиваля стали встречи с российскими кинематографистами. В Пекине со зрителями общались режиссёр Сергей Коротаев («В списках не значился»), продюсер Сергей Багиров («Каруза»), режиссёр Алексей Нужный («Бременские музыканты») и актриса Екатерина Домашенко («Группа крови»). В Синине картину-открытие представил режиссёр Александр Котт («Северный полюс»). В Ланьчжоу фильм «Каруза» был показан при участии продюсера Сергея Багирова. Такой прямой диалог позволил китайской публике ближе познакомиться с создателями фильмов, обсудить сюжеты и творческие решения, что сделало фестиваль особенно живым и запоминающимся.

Фестиваль продолжил активный российско-китайский культурный обмен, который в последние годы вышел на новый уровень благодаря Годам культуры России и Китая, фестивалям национального кино и совместным кинопроектам.