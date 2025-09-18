АртМосковия: регламент публикаций, оплата

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSВ Китае завершился фестиваль российского кино

В Китае завершился фестиваль российского кино

editor
By editor
73
Russian Film Festival China 2025
Фото © пресс-служба РОСКИНО

В Китае завершился Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления КНР по делам кинематографии.

Фестиваль проходил с 1 по 12 сентября сразу в трёх городах — Пекине, Синине (провинция Цинхай) и Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Российские фильмы увидели представители культурного и делового сообщества, студенты, кинокритики и широкая публика.

Программа фестиваля включала восемь картин разных жанров — от военных драм («В списках не значился», «Каруза», «Группа крови») до семейного фэнтези («Царевна-лягушка», «Бременские музыканты», «Финист. Первый Богатырь»), а также историко-приключенческую драму «Северный полюс» и фантастическую ленту «ON и Она».

Особое место в программе было отведено фильмам о войне, приуроченным к двум памятным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии. Эти картины стали символом общей исторической памяти и вызвали живой отклик у зрителей.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие ключевые представители культурной сферы двух стран, в том числе:

  • Ольга Любимова, министр культуры Российской Федерации;
  • Шэнь Хайсюн, генеральный директор Медиакорпорации Китая;
  • Александр Жаров, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга»;
  • Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

Значимой частью фестиваля стали встречи с российскими кинематографистами. В Пекине со зрителями общались режиссёр Сергей Коротаев («В списках не значился»), продюсер Сергей Багиров («Каруза»), режиссёр Алексей Нужный («Бременские музыканты») и актриса Екатерина Домашенко («Группа крови»). В Синине картину-открытие представил режиссёр Александр Котт («Северный полюс»). В Ланьчжоу фильм «Каруза» был показан при участии продюсера Сергея Багирова. Такой прямой диалог позволил китайской публике ближе познакомиться с создателями фильмов, обсудить сюжеты и творческие решения, что сделало фестиваль особенно живым и запоминающимся.

Фестиваль продолжил активный российско-китайский культурный обмен, который в последние годы вышел на новый уровень благодаря Годам культуры России и Китая, фестивалям национального кино и совместным кинопроектам.

Предыдущая статья
В России выросла доля продаж электронных книг
Следующая статья
Эфиопский коллектив «KIN ETHIOPIA» выступил в Санкт-Петербурге и Москве

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru