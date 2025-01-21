Выставка «Зеленые дворцы. Пять веков регулярного парка» открылась в Царицыно

Парки и сады — творение человека и природы, образ мышления, ландшафтно-архитектурные шедевры. В истории человечества сады существовали в период Х тысячелетия до нашей эры, их строили в Древнем мире, средневековой Европе, в эпохи Возрождения и Просвещения. Не исключением стали и наши дни.

Фотографии садов и парков самых разных стран и городов куратора выставки Бориса Соколова расположены рядом с многочисленными экспонатами музеев и архивов России. У каждого сада, парка, которые возводились в разные периоды истории, была своя миссия, задача, цель. Парки и сады могли служить театральной сценой, на которой разыгрывались настоящие представления, устраивалась торжественные празднества и фейерверки. Скульптурные композиции тоже менялись во времени. В одном случае то были античные статуи, в другом — невиданные представители флоры и фауны, мифологические существа, геометрические композиции.

Выставка насыщенна не только изобразительным материалом, но и текстовым. Изучать историю парков и садов на данной экспозиции — отдельное удовольствие.

Марина АБРАМОВА,

фото – Сергей КОРОТКЕВИЧ