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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Михаил Пореченков: «Именно таких историй нам сегодня не хватает»

editor
By editor
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купцы и дети
Фото © пресс-служба ТНТ

На ТНТ состоялась премьера 12-серийной костюмной комедии «Купцы и дети». Производством сериала занималась компания Good Story Media совместно с телеканалом ТНТ.

«Купцы и дети» — это праздничная комедия, действие которой происходит в 1910-м году в семье патриархального купца Федора Ивановича Намолина (Михаил Пореченков), его жены Марфы Сергеевны (Ксения Кутепова) и их сына-студента Костика (Павел Табаков), который пытается привнести в семью (да и во всю Россию) новый уклад жизни.

Дмитрий Будашкаев, сценарист и креативный продюсер:

«У нас в стране огромное количество проектов об отцах и детях в современных реалиях. Мысль, повторенная много раз, в одних и тех же декорациях и обстоятельствах, уже теряет смысловую нагрузку для зрителей. Это уже неинтересно. Хотелось «взбодрить» зрителя чем-то новым. Найти свежий взгляд на классический конфликт, поэтому мы и обратились к истории. Кроме того, историческая линза, отдаленность во времени рассказанных событий позволили нам говорить об острых проблемах проще, «в лоб». Мы хотели показать другой взгляд, развлечь, увлечь историческим миром, чтобы через него донести посыл сериала. Семья на то и семья, что в ней уживаются люди с разным мировоззрением, потому что между ними есть любовь». 

Михаил Пореченков, актёр:

«Наш сериал — это история про семью, про любовь, про столкновение взглядов, которое актуально и сейчас. Да, время другое, но суть та же — родители хотят добра детям, а дети ищут свой путь. Всё это подано с юмором, легкостью, без пошлости, с добрым посылом. Мне кажется, именно таких историй нам сегодня не хватает». 

Павел Табаков, актёр:

«Я был таким же, как Костик, лет в 16-25. Сейчас его наивность не совсем мне присуща. Чем взрослее мы становимся, тем ярче понимаем, что изменить что-либо, имея одну лишь идею, не получится. Смотрите комедию «Купцы и дети», потому что, мне кажется, это получилось хорошо».

Также в сериале приняли участие Дмитрий Белоцерковский, Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Алексей Розин, Сергей Сафронов, Виктория Клинкова и другие, а  в роли рассказчика истории выступил Сергей Бурунов.

Дмитрий Белоцерковский, актёр:

«У нас с Good Story давняя любовь, надеюсь, взаимная. Для меня это одни из лучших ребят в России, которые могут круто писать комедию. И одна из главных черт этой компании — они очень кропотливо работают над сценарием. На стадии, когда ко мне попадает сценарий от Good Story, я получаю большое удовольствие просто от прочтения. А когда я начинаю учить текст, работать над материалом, я  постоянно хохочу от того, насколько хорошо это написано. Юмор, проработка персонажа, сюжет — все настолько высокого уровня!».

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