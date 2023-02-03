Выставка «Живописная фотография» открывается в ЦВК Béton

Центр визуальной культуры Béton представляет выставку «Живописная фотография», на которой будут показаны уникальные авторские работы фотографов-пикториалистов конца ХIХ – начала ХХ веков. На выставке будет представлено творчество 27 ведущих отечественных авторов этого направления в фотографии от первых работ А.Мазурина, А.Трапани, А.Гринберга до художественных экспериментов А.Родченко. В экспозицию войдут авторские отпечатки, многие из которых будут впервые представлены широкой публике.

У фотографии конца ХIХ века, в силу ее относительно недолгого по сравнению с другими визуальными технологиями времени существования, отсутствовала собственная культурная память, а значит, приходилось разрабатывать концепцию фотографического искусства практически с нуля. Для заполнения этого культурного вакуума был первоначально предложен наиболее простой путь заимствования фотографами эстетических принципов из традиционных визуальных практик, прежде всего из живописи и графики. По этой причине новое направление в фотографии стали именовать пикториальной (т.е. живописной) фотографией. При этом фотографы пикториалисты в своем творчестве могли ориентироваться на различные направления в живописи в зависимости от собственных эстетических предпочтений и уровня художественной осведомленности. В большинстве случаев это были уже оформившиеся художественные течения. В конце XIX в. такими художественными стилями были импрессионизм и символизм, поэтому пикториализм развивался под воздействием именно этих направлений в традиционном искусстве.



Пикториальная фотография стала существенным шагом вперед с точки зрения развития фотографической теории и оценки фотографии как уникального визуального средства. В то же время пикториализм был неразрывно связан с живописной традицией, копируя ее эстетические приемы, являясь тем самым шагом назад в области применения достижений фотографической технологии, что в результате привело к кризису этого направления в начале XX в.

Л. Шокин. Канал «Москва - Волга»

Е. Пиотрковский. Из серии «Искусство движения». Бокс. 1920-е гг., бромойль

Е. Пиотрковский. Девочка в платке

Е. Пиотрковский. Алёнушка. 1910-е гг., бромойль

В. Улитин. Корабли во время отлива

А. Трапани. Пейзаж

А. Родченко. Портрет клоуна В. Лазаренко. Вторая половина 1930-х гг., желатиносеребряный отпечаток

А. Мазурин. Зимой в лесу

А. Гринберг. Pas. 1920-е гг., желатиносеребряный отпечаток

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