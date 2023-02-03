БЕРЛИН (Германия): Выставка Рами Меира «История одного народа» продлена до конца февраля

На выставке представлены живописные полотна, ковры, созданные по сюжетам картин Меира в содружестве Rami Meir Art и ОАО «Азерхалча», чеканные панно, скульптура и объекты, выполненные в технике резьбы по дереву, фотографии предметов из коллекции художника.

Азербайджан – толерантная ко всем религиям многонациональная страна, в которой на протяжении многих столетий мирно уживались представители разных народов. Тесно связана с Азербайджаном и история горских евреев. Самым известным селением, в котором до сих пор живут представители этого малого народа, является Красная Слобода, расположенная в Губинском районе.

Рахамим Мигиров, в творческом мире известный на израильский манер как Рами Меир, – представитель горских евреев, обладающий поистине уникальной разносторонностью талантов, истинный носитель духовных ценностей своего народа. По словам куратора выставки Марии Филатовой, «деятельность Рами Меира – это не просто творческие порывы яркой индивидуальности. Он стал одним из первых, кто возложил на себя трудную и благородную миссию – рассказать миру о горских евреях через искусство».

Выставка «История одного народа» показывает разнообразие творчества художника в материалах, сюжетах и темах. Темы, интересующие художника, обширны: история и культура горских евреев, иудаика, связь человека и мироздания, красота природы и людей. Сюжеты его работ становятся для думающего зрителя проводником в фундаментальную философию о данной Богом красоте мира, о роли человека как божественного творения, о поиске людьми своего предназначения.

На выставке впервые продемонстрирован ковер «Восхождение души» по сюжету одноименной картины. Это совместный проект Рами Меира и открытого акционерного общества «Азерхалча». Ковер выполнен в уникальной технике: мастерицам ковроткачества удалось создать многослойную рельефную поверхность, передав фактурой ворса объем и движение живописного мазка.

Многие картины на выставке относятся к обширной серии «Горские евреи». Это отдельный проект-посвящение своему народу. Рами Меир буквально по крупицам восстанавливал историю горских евреев, действовал как историк-документалист. Он максимально достоверно передал не только внешнюю сторону жизни, но и эстетику бытия целого народа, заложенную в фактуре и орнаментах тканей, архитектуре синагог, убранстве жилищ и лавок ремесленников, в образах людей. Кроме того, будучи частью своей культуры, зная ее изнутри, Рами сумел отразить и внутреннюю духовную жизнь своего народа, его глубокую мудрость и философию.

Замечательны панно в авторской технике чеканки по металлу, объекты из дерева, фотографии декоративных монет из драгоценных металлов, созданные по мотивам живописи художника. Дополняют визуальный ряд фотографии предметов из коллекции Рами Меира: произведений декоративно-прикладного искусства – культовые предметы, ювелирные украшения, оружие, медно-чеканная утварь, элементы национального костюма, а также подборки старинных открыток.

«Большая удача для каждого малого народа, когда в нем находится человек, который становится проводником своей культуры в большой мир», – говорит основатель «Q Gallery» Эмин Маммадов.

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