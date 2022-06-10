Объединенная металлургическая компания (ОМК) поддержала открытие выставки в честь 350-летнего юбилея Петра Великого в Государственном историческом музее в Москве. Масштабный выставочный проект посвящен деятельности первого русского императора.

На выставке представлено более 350 экспонатов, связанных с двумя поездкам Петра I в европейские страны на рубеже XVII-XVIII веков. Она рассказывает о маршруте и деталях путешествий. Важной частью экспозиции является «кабинет редкостей» Петра Великого: книги, картины, инструменты и приборы. Впервые показаны европейский кафтан, шлафрок и камзол из гардероба императора.

«Выставка продолжает серию юбилейных мероприятий, приуроченных к 150-летию Исторического музея, и является одним из самых масштабных проектов этого года. Благодаря поддержке партнеров, совместной работе с другими российскими музеями выставку отличают полнота и глубина ее предметного состава», – сказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

«Петр Великий по праву считается одним из основоположников российской промышленности. Благодаря Петру I создана и наша, металлургическая отрасль, историей, успехами и значением которой мы гордимся. Многолетнее сотрудничество с Государственным историческим музеем, поддержка новой уникальной выставки – это наш вклад в развитие культуры, дань уважения истории и промышленному наследию России», – отметила президент ОМК Наталья Еремина.

Фото – © Государственный исторический музей

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