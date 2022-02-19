Выставки «The Lonka Project. Человек под номером» и «Инсталляция “Снегопад”. Хаим Сокол» открылись в Еврейском музее и центре толерантности

17 февраля 2022 года в Еврейском музее и центре толерантности состоялось открытие двух выставочных проектов — «The Lonka Project. Человек под номером» и «Инсталляция “Снегопад”. Хаим Сокол», посвященных Холокосту и памяти о нем.

Открытие посетили Полномочный министр Посольства Государства Израиль Ронен Краус, первый секретарь посольства, пресс-атташе Рами Теплицкий, режиссер Кама Гинкас, свидетель Холокоста Леонид Крет и другие почетные гости.

К обеим выставкам Образовательный центр Еврейского музея и центра толерантности подготовил публичную программу, включающую встречи со специалистами в области истории, театра и психологии, занятия ридинг-группы, public talk с кураторами и участницей выставки, а также серию совместных показов с арт-объединением CoolConnections.

Для детей и их родителей Детский центр музея разработал семейную программу по выставке «The Lonka Project. Человек под номером», а также программу для школ «Выездной музей».

В рамках инклюзивной программы музея для людей с особенностями развития пройдут специальные экскурсии по выставке «The Lonka Project. Человек под номером».

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