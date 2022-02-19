Во Всемирный день экскурсовода звёзды проведут экскурсии в Союзмультпарке

21 февраля во Всемирный день экскурсовода в Союзмультпарке на ВДНХ в качестве экскурсоводов поработают известные артисты и блогеры. Они познакомят гостей с 18 интерактивными аттракционами, расскажут истории создания легендарных анимационных лент, посмотрят на большом экране новые серии популярных мультфильмов и примут участие в совместной фотосессии. Звездные экскурсии пройдут с 13:00 до 16:00.

График звездных экскурсий:

13:00 – Мару Ору, блогер @maru_oru;

13:30 — Алия Еникеева, певица, блогер, участница телепроекта «Голос Дети», @enikeeva_aliya;

14:00 — Алина Терещенко, блогер, участница Sweet House, @mildi9;

14:00 — Никита Новиков, фронтмэн группы СПБ, @spbband;

14:30 — Саша Новиков, звезда «Ералаша», актер и блогер, @onnovikoff;

15:00 — Esmi, блогер, @esmireal

Всем подписчикам звездных экскурсоводов предоставляется уникальный промокод MULTSTAR, дающий право приобретения билетов с 20% скидкой. Билеты на посещение «Союзмультпарка» можно приобрести как в самом парке, так и online на сайте souzmultpark.ru.

Мультимедийный центр «Союзмультпарк» на ВДНХ посвящен культовым отечественным мультфильмам. Новый развлекательно-развивающий центр Киностудии «Союзмультфильм» – это огромный̆ мир, в котором любимые мультфильмы соединились с самыми передовыми технологиями.

Мультимедийный центр предлагает детям и взрослым путешествие по 18 увлекательным интерактивных аттракционов, с помощью которых гости могут напрямую взаимодействовать с любимыми мультгероями – Винни Пухом, Бременскими музыкантами, Карлсоном, жителями деревни Простоквашино, Котенком по имени Гав, Ежиком в тумане, Маугли и многими другими.

Знаменитые анимационные персонажи не только реагируют на действия посетителей, но и проводят с ними занятия, поют и танцуют. Также в «Союзмультпарке» можно заняться 3D-рисованием, посмотреть мультфильм в купольном кинотеатре, полетать на воздушном шаре по различным мультвселенным и самостоятельно «оживить» анимационного персонажа.

При создании аттракционов были использованы самые передовые технологии: VR/AR, элементы искусственного интеллекта, RTX technology, virtual mocap, motion capture, 3D анимация и многое другое.

Где? Москва, Метро ВДНХ, Проспект Мира, д. 119, павильон № 7 — «Союзмультпарк».

Фото – киностудия «Союзмультфильм»

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