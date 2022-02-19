Коллекция Маклоу вернется на аукцион Sotheby’s весной!

Состоявшийся в ноябре 2021 года аукцион, на котором были проданы все 35 выставленных на торги произведений из коллекции Маклоу, принес $676,1 млн и вошел в историю как самый прибыльный аукцион с работами одного владельца в истории. Этой весной Sotheby’s предложит еще 30 работ из прославленной коллекции, и сегодня в лондонской галерее Sotheby’s показаны важнейшие лоты грядущих специализированных торгов, которые пройдут 16 мая 2022 года в Нью-Йорке.

На майских торгах вновь будут представлены художники, чьи работы стали топ-лотами ноябрьского аукциона, но на этот раз на продажу выставлены произведения, созданные в другие, однако не менее важные периоды их творческого пути. Так, Герхард Рихтер будет представлен крупноформатным полотном 1975 года «Морской пейзаж», которое, с одной стороны, воспевает красоту природы, а с другой, размывает границу между фотографией и живописью (эстимейт $25–35 млн). Энди Уорхол будет представлен одной из своих последних работ – монументальным автопортретом, который не появлялся в публичном поле с 1995 года (эстимейт $15–20 млн). Еще одним топ-лотом майских торгов станет холст Марка Ротко «Без названия», написанный художником в 1960 году, в один из ключевых периодов его творчества (эстимейт $35–50 млн). На торгах в ноябре были успешно проданы две картины Виллема де Кунинга – «Без названия XXXIII» 1977 года ушла за $24 393 000, а «Без названия IV» 1983 года – за $18 935 250; еще два важных его произведения – «Без названия» 1961 года и «Без названия XIII» 1984 года – будут предложены на майских торгах.

Кроме того, на грядущем аукционе будут представлены работы Жана Дюбюффе, чья «Большая обнаженная углем», созданная художником в переломный момент творчества, участвовала практически во всех его крупных выставках (эстимейт $4–6 млн).

Все представленные на аукционе лоты – это работы, созданные художниками в период их творческого расцвета. Будь то Джакометти или Пикассо, Зигмар Польке или Сай Твомбли, Рой Лихтенштейн или Джефф Кунс, Агнес Мартин или Марк Гротьян – по произведениям этих авторов можно проследить развитие западного искусства за последние 80 лет.

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