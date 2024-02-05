«Осторожно – любовь» — откровенный киноальманах, авторы которого максимально рассуждают о том, что такое любовь, а что лишь кажется ею; о верности и тайных желаниях мужчин и женщин; об отношениях с собой и другими. Все новеллы рассказывают истории самых разных людей – от студентов до топ-менеджеров, от счастливых и не очень в браке жен и мужей до только ищущих своего счастья молодых людей, от приверженцев семейных ценностей до искателей приключений и любителей экспериментов. Темы короткометражных фильмов коснутся всего, что может произойти в необъятной сфере человеческих отношений и продемонстрируют разные взгляды современных людей на отношения, секс и любовь. Персонажи новеллы «Се ля ви» давно в браке, но случайная встреча в ресторане полностью меняет их жизнь. Студентка Лена из драмы «Муха» попала в ловушку зависимых отношений с художником Максимом и не знает, как из нее выбраться, а скрипачка Алина из новеллы «Сыграй на мне» решает стать доминатрикс, чтобы раскрыть свою истинную сексуальность. Роли в короткометражных фильмах играют известные актеры: Марина Александрова, Анна Снаткина, Мила Ершова, Павел Баршак, Даниил Воробьев, Нино Нинидзе, Анастасия Красовская, Оскар Кучера, Илья Малаков, Рина Гришина и многие другие. За камерой новелл, написанных современными сценаристами и драматургами (Александр Цыпкин, Лора Дорова, Владимир Боровой и др), молодые режиссеры: Елена Ланских, Степан Коршунов, Раушания Рахимова.



Атмосферу короткометражек, которые заводят зрителя в локации от роскошных ресторанов до камерных квартир, дополняет музыка: в саундтрек альманаха вошли треки Sirotkin, Palina, Моя Мишель, Леонида Руденко и других исполнителей.



Валерия Савицкая, продюсер:

«Сегодня, во время наибольшего интереса к наукам о человеке, появилось множество объяснений, почему он испытывает чувства: вплоть до того, что любовь — это опасная зависимость, болезнь, которую стоит избегать. Отношение к любви на протяжении последних 100 лет менялось от чрезмерной поэтизации до прагматизма: поскольку это может ранить, то лучше не связываться. Мы решили, что нам очень важно поговорить обо всем этом».



Даниил Воробьев, актер:

«Меня привлек сценарий новеллы, который является аллегорией сложного внутреннего состояния человека: всегда приятно принимать участие в метафорическом кино. Также мне запомнилась работа с Настей Красовской ее внешней меланхолией — совершенно потрясающей и редкой».



Анна Снаткина:

«Когда я получила предложение принять участие в съемках киноальманаха «Осторожно – любовь» в новелле «Се Ля Ви», я поняла, что совпали все критерии, по которым выбираю проекты. Прекрасный сценарий – одновременно ироничный и философский. Отлично написанные диалоги, что очень важно для меня лично. Режиссер Кирилл Васильев (по совпадению, однофамилец моего мужа) — тонко чувствующий проблемы взаимоотношений, возникающие между семейными парами. Кирилл отлично работает с актерами – чутко, деликатно, донося те смыслы, которые, порой, не сразу очевидны. И, конечно, мне очень повезло с партнером! Это первая работа, где мы с моим мужем Виктором Васильевым сыграли любовников. В фильме есть достаточно откровенные сцены, поэтому я чувствовала себя на съемочной площадке очень комфортно и уверенно!»



Марина Александрова:

«Любовь является главным смыслом в жизни, поэтому всё творчество — про любовь, любая новелла проекта, и наша тоже».



Александр Цыпкин, автор сценария новеллы «Се ля ви»:

«Новелла “Се ля ви” о том, прежде всего, что обман другого человека начинается всегда с обмана себя. И никак иначе. Практически все герои этого короткого этюда себе врут. И от этого начинают врать друг другу. Хотя, к счастью, хотя бы один из них этот порочный круг разрывает».

Нино Нинидзе:

«Меня, конечно, привлекло сыграть в фильме по сценарию Александра Цыпкина. В центре внимания этой новеллы — это такое импульсивное решение проблемы, которое не дает каких-то ответов и не приносит облегчения. Это фантазия о том, что в голове у человека, который находится в длительных тупиковых отношениях. По моему мнению, на такую авантюру, как у наших персонажей – признаться в каком-то увлечении вот так смело и открыто — мало кто может решиться, потому что ты всегда боишься получить отказ и стать “хозяином своей жизни”».