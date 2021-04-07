Выставку «e[motion]s» октрывается в выставочном зале Культурного центра ЗИЛ

29 апре­ля 2021 года Бри­тан­ская выс­шая шко­ла дизай­на (БВШД) и театр «Балет Москва» пред­став­ля­ют выстав­ку «e[motion]s», кото­рая откро­ет­ся в выста­воч­ном зале Куль­тур­но­го цен­тра ЗИЛ. «Балет Москва» открыл свои две­ри для сту­ден­тов Бри­тан­ской выс­шей шко­лы дизай­на, кото­рые полу­чи­ли воз­мож­ность на про­тя­же­нии трех меся­цев погру­зить­ся в твор­че­ские буд­ни театра.

Tash. К спек­так­лю Кафе «Иди­от»

Про­грам­мы бри­тан­ско­го бака­лаври­а­та БВШД — иллю­стра­ции и фото­гра­фии — под­клю­чи­лись к это­му неком­мер­че­ско­му про­ек­ту с целью не про­сто углу­бить­ся в про­цесс прак­ти­че­ско­го обу­че­ния, но и пред­ло­жить сту­ден­там воз­мож­ность экс­по­ни­ро­ва­ния сво­их работ в рам­ках груп­по­вой выстав­ки в ЗИЛе и далее на парт­нер­ских пло­щад­ках театра.

В меж­ду­на­род­ный день тан­ца орга­ни­за­то­ры про­ек­та при­гла­ша­ют всех испы­тать эмо­ции от дви­же­ния. Имен­но так мож­но интер­пре­ти­ро­вать назва­ние выстав­ки. Эмо­ции и дви­же­ния нераз­рыв­но свя­за­ны. Вспом­ни­те свои эмо­ции от, каза­лось бы, про­стых дви­же­ний. Или же те момен­ты, когда они застав­ля­ют нас действовать.

«Тан­цуй так, как буд­то на тебя никто не смотрит».

«Тво­ри, не думая о том, что ска­жут окружающие».

В рам­ках выстав­ки будут пред­став­ле­ны не про­сто рабо­ты сту­ден­тов, но и арт-интер­вен­ции от арти­стов теат­ра, кото­рые будут вдох­нов­лять­ся рабо­та­ми, вошед­ши­ми в экспозицию.

«В груп­пе иллю­стра­то­ров, с кото­рой мы сей­час рабо­та­ем, мно­го талант­ли­вых сту­ден­тов с инте­рес­ным визу­аль­ным язы­ком. Наде­юсь, что резуль­тат будет хоро­шим. Для того что­бы облег­чить рабо­ту буду­ще­му кура­то­ру выстав­ки, мы при­ду­ма­ли сту­ден­там ряд тех­ни­че­ских огра­ни­че­ний: три­птих, три цве­та, печать на ризо­гра­фе, гори­зон­таль­ный фор­мат. Огра­ни­че­ния — это все­гда хоро­шо и полез­но. Как в учеб­ном, так и в насто­я­щем про­фес­си­о­наль­ном мире. Бла­го­да­ря про­ек­ту с «Балет Москва» сту­ден­ты полу­чи­ли отлич­ную воз­мож­ность про­те­сти­ро­вать себя в усло­ви­ях, при­бли­жен­ных к бое­вым», – рас­ска­зы­ва­ет лек­тор, пре­по­да­ва­тель BA (Hons) Illustration Ири­на Троицкая.

«Пред­ло­же­ние о сотруд­ни­че­стве от «Балет Москва» дало воз­мож­ность нашим сту­ден­там изу­чать фото­гра­фию, как некий эле­мент «транс­ля­ции» теат­раль­ных поста­но­вок. Сту­ден­ты бака­лаври­а­та рабо­та­ли над чем-то дей­стви­тель­но отлич­ным от того, к чему они при­вык­ли при выпол­не­нии зада­ний кур­са. Мно­гие столк­ну­лись с новы­ми про­бле­ма­ми и огра­ни­че­ни­я­ми, что само по себе ста­ло чрез­вы­чай­но полез­ным опы­том. Каж­дый из уче­ни­ков стре­мил­ся выстро­ить некий диа­лог пер­фор­ман­сом, над кото­рым рабо­тал, и язы­ком фото­гра­фи­че­ско­го искус­ства», – гово­рит кура­тор про­грам­мы BA (Hons) Photography Кар­лос Виега ду Насименту.

Выстав­ка рабо­та­ет до 10 мая.

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