Выставку «e[motion]s» октрывается в выставочном зале Культурного центра ЗИЛ

29 апреля 2021 года Британская высшая школа дизайна (БВШД) и театр «Балет Москва» представляют выставку «e[motion]s», которая откроется в выставочном зале Культурного центра ЗИЛ. «Балет Москва» открыл свои двери для студентов Британской высшей школы дизайна, которые получили возможность на протяжении трех месяцев погрузиться в творческие будни театра.
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Программы британского бакалавриата БВШД — иллюстрации и фотографии — подключились к этому некоммерческому проекту с целью не просто углубиться в процесс практического обучения, но и предложить студентам возможность экспонирования своих работ в рамках групповой выставки в ЗИЛе и далее на партнерских площадках театра.
В международный день танца организаторы проекта приглашают всех испытать эмоции от движения. Именно так можно интерпретировать название выставки. Эмоции и движения неразрывно связаны. Вспомните свои эмоции от, казалось бы, простых движений. Или же те моменты, когда они заставляют нас действовать.
«Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит».
«Твори, не думая о том, что скажут окружающие».
В рамках выставки будут представлены не просто работы студентов, но и арт-интервенции от артистов театра, которые будут вдохновляться работами, вошедшими в экспозицию.
«В группе иллюстраторов, с которой мы сейчас работаем, много талантливых студентов с интересным визуальным языком. Надеюсь, что результат будет хорошим. Для того чтобы облегчить работу будущему куратору выставки, мы придумали студентам ряд технических ограничений: триптих, три цвета, печать на ризографе, горизонтальный формат. Ограничения — это всегда хорошо и полезно. Как в учебном, так и в настоящем профессиональном мире. Благодаря проекту с «Балет Москва» студенты получили отличную возможность протестировать себя в условиях, приближенных к боевым», – рассказывает лектор, преподаватель BA (Hons) Illustration Ирина Троицкая.
«Предложение о сотрудничестве от «Балет Москва» дало возможность нашим студентам изучать фотографию, как некий элемент «трансляции» театральных постановок. Студенты бакалавриата работали над чем-то действительно отличным от того, к чему они привыкли при выполнении заданий курса. Многие столкнулись с новыми проблемами и ограничениями, что само по себе стало чрезвычайно полезным опытом. Каждый из учеников стремился выстроить некий диалог перформансом, над которым работал, и языком фотографического искусства», – говорит куратор программы BA (Hons) Photography Карлос Виега ду Насименту.
Выставка работает до 10 мая.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.