«Кассета: документальный микстейп». Фильм про историю аудиокассет впервые представят в России

13 апреля в 20:00 в рекламе WIP в рамках проекта Лента на пленку пройдет первый в России показ фильма про историю аудиокассет «Кассета: документальный микстейп» (2016) — фильм открытия кинофестиваля «Ист-Эндский кинофестиваль» в 2016 году. Картина о создателе аудиокассет Лу Оттенсе, который умер 6 марта 2021 года в возрасте 94 лет. Помимо Лу в фильме участвуют Генри Роллинз (Rollins Band), Терстон Мур (Sonic Youth), Ян Маккей (Fugazi) и многие другие.
Лента к ленте — это проект об истории, эстетике и коллекции аудиокассет московского диггера Каси Экстович. Она делится музыкальными находками, прилагаемая к ним сканы, фотографии и небольшие, но познавательные сопроводительные тексты.
У кассеты никогда не было отличного звучания, а перемотка до нужной песни всегда было проблемой. И все же кассета — часть трогательных воспоминаний меломанов старше тридцати. Этот ламповый звук не спутать ни с чем. Через обрывки памяти музыкальных легенд, диджеев и поклонников носителя режиссер Зак Тейлор снова принять «худший формат» в истории музыки. В процессе он знакомит нас с Лу Оттенсом, инженером, который, что удивительно, отвечал за изобретение как аудиокассеты, так и компакт-диска.
«АртМосковия» публикует мини-интервью с режиссером фильма «Кассета: документальный микстейп» Заком Снайдером по случаю показа фильма в Росиии.
– Как ты решил создать фильм «CASSETTE: A Documentary Mixtape»? Какие были твои мотивы?
– В 2011 году я увидел, что Оксфордский словарь английского языка решил исключить из словаря термин «пленочная кассета». И я внезапно я почувствовал огорчение и благодарность одновременно. Я тогда был студентом, работал над моей магистерской работой по производству фильмов и подумал, что кто-то должен сказать несколько слов в честь этого устаревшего носителя, что-то вроде надгробной речи на похоронах. На самом деле, не очень много времени понадобилось, чтобы понять, что кассеты еще далеки от своей смерти и, что новая музыка выпускается и выпускалась на кассетах по всему миру.
– Что ты можешь рассказать про Лу Оттенса? Может быть есть что-то интересное, что не вошло в фильм? Какого это было работать с ним и брать у него интервью?
– Точно могу сказать, что интервью с Лу было одним из самых непростых за время всего проекта. Я помню, когда я готовился к поездке к нему, мой друг здесь в Нью-Йорке помогал мне переводить интервью с Лу Датского телеканала, которое я нашел на YouTube. Я был в шоке, когда перевел его комментарий о том, что ему без разницы на прошлое и что кассеты уже в прошлом. Его резкие слова никаких не клеились с его доброй улыбкой и спокойным темпераментом, который я увидел когда готовился к фильму.
Лу был прекрасным водителем, даже в свои 90 лет. Задумываясь сейчас об этом, я осознаю, что вообще-то это не легко отвечать на вопросы в то время, как ты ведешь машину, особенно когда тебе 88. Еще из интересного, у него всегда была последняя модель Ситроена и он всегда знал самый быстрый путь независимо от того, что рекомендовал навигатор =)
– Какие у тебя личные отношения с кассетами? Есть ли у тебя коллекция сейчас?
– Я родился в 1982. Будучи подростком в 90‑е годы прошлого века, я всегда хотел быть в группе и играть сумашедшие гитарные соло. Проблема была в том, что на самом деле я едва ли мог играть, у меня не было, (и до сих пор нет) какого-либо музыкального таланта. Но даже при том, что я не мог написать песню, я мог записать альбом на кассету. Я записывал микстейпы моим лучшим друзьям, записывал песни с радио и затем записывал самого себя, представляя себя крутым американским рок диджеем. Цель всегда была одна: впечатлить друзей или возлюбленных моим продвинутым чувством музыкального вкуса. Я не знаю, был ли у меня когда нибудь успех на этом поприще, но я однозначно веселился и был рад записывать и перезаписывать эти кассеты. Я уверен, что сейчас они бы меня очень смутили.
– Можешь ли ты рассказать нам, что-нибудь о своих других или текущих проектах, как фильм «CASSETTE: A Documentary Mixtape»?
– Интересно, что вы спросили, потому что как раз сейчас я кое над чем работаю. Было одно ревью на фильм, где было сказано, что-то такое: «История Оттенса Лу очень важна, но возможно было бы лучше сделать более профессиональный документальный фильм об истории кассет». Моя первая мысль была: «Все критики козлы», но затем я подумал: «Ок, почему бы мне самому это и не сделать?». Так что сейчас я работаю над небольшим сериалом о знаменитых кассетах на протяжении всей истории. Эта идея касается не только американской истории, а всей истории. Я понимаю, что это странно делать второй фильм на ту же тему, что и твой первый фильм, но если я стану известным как парень, который одержим кассетами, мне это нравится.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.