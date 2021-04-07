«Кассета: документальный микстейп». Фильм про историю аудиокассет впервые представят в России

13 апре­ля в 20:00 в рекла­ме WIP в рам­ках про­ек­та Лен­та на плен­ку прой­дет пер­вый в Рос­сии показ филь­ма про исто­рию аудио­кас­сет «Кас­се­та: доку­мен­таль­ный микс­тейп» (2016) — фильм откры­тия кино­фе­сти­ва­ля «Ист-Энд­ский кино­фе­сти­валь» в 2016 году. Кар­ти­на о созда­те­ле аудио­кас­сет Лу Оттен­се, кото­рый умер 6 мар­та 2021 года в воз­расте 94 лет. Поми­мо Лу в филь­ме участ­ву­ют Ген­ри Рол­линз (Rollins Band), Тер­стон Мур (Sonic Youth), Ян Мак­кей (Fugazi) и мно­гие другие.

Лен­та к лен­те — это про­ект об исто­рии, эсте­ти­ке и кол­лек­ции аудио­кас­сет мос­ков­ско­го диг­ге­ра Каси Экс­то­вич. Она делит­ся музы­каль­ны­ми наход­ка­ми, при­ла­га­е­мая к ним ска­ны, фото­гра­фии и неболь­шие, но позна­ва­тель­ные сопро­во­ди­тель­ные тексты.

У кас­се­ты нико­гда не было отлич­но­го зву­ча­ния, а пере­мот­ка до нуж­ной пес­ни все­гда было про­бле­мой. И все же кас­се­та — часть тро­га­тель­ных вос­по­ми­на­ний мело­ма­нов стар­ше трид­ца­ти. Этот лам­по­вый звук не спу­тать ни с чем. Через обрыв­ки памя­ти музы­каль­ных легенд, дидже­ев и поклон­ни­ков носи­те­ля режис­сер Зак Тей­лор сно­ва при­нять «худ­ший фор­мат» в исто­рии музы­ки. В про­цес­се он зна­ко­мит нас с Лу Оттен­сом, инже­не­ром, кото­рый, что уди­ви­тель­но, отве­чал за изоб­ре­те­ние как аудио­кас­се­ты, так и компакт-диска.

«Арт­Мос­ко­вия» пуб­ли­ку­ет мини-интер­вью с режис­се­ром филь­ма «Кас­се­та: доку­мен­таль­ный микс­тейп» Заком Снай­де­ром по слу­чаю пока­за филь­ма в Росиии.

– Как ты решил создать фильм «CASSETTE: A Documentary Mixtape»? Какие были твои мотивы?

– В 2011 году я уви­дел, что Окс­форд­ский сло­варь англий­ско­го язы­ка решил исклю­чить из сло­ва­ря тер­мин «пле­ноч­ная кас­се­та». И я вне­зап­но я почув­ство­вал огор­че­ние и бла­го­дар­ность одно­вре­мен­но. Я тогда был сту­ден­том, рабо­тал над моей маги­стер­ской рабо­той по про­из­вод­ству филь­мов и поду­мал, что кто-то дол­жен ска­зать несколь­ко слов в честь это­го уста­рев­ше­го носи­те­ля, что-то вро­де над­гроб­ной речи на похо­ро­нах. На самом деле, не очень мно­го вре­ме­ни пона­до­би­лось, что­бы понять, что кас­се­ты еще дале­ки от сво­ей смер­ти и, что новая музы­ка выпус­ка­ет­ся и выпус­ка­лась на кас­се­тах по все­му миру.

– Что ты можешь рас­ска­зать про Лу Оттен­са? Может быть есть что-то инте­рес­ное, что не вошло в фильм? Како­го это было рабо­тать с ним и брать у него интервью?

– Точ­но могу ска­зать, что интер­вью с Лу было одним из самых непро­стых за вре­мя все­го про­ек­та. Я пом­ню, когда я гото­вил­ся к поезд­ке к нему, мой друг здесь в Нью-Йор­ке помо­гал мне пере­во­дить интер­вью с Лу Дат­ско­го теле­ка­на­ла, кото­рое я нашел на YouTube. Я был в шоке, когда пере­вел его ком­мен­та­рий о том, что ему без раз­ни­цы на про­шлое и что кас­се­ты уже в про­шлом. Его рез­кие сло­ва ника­ких не кле­и­лись с его доб­рой улыб­кой и спо­кой­ным тем­пе­ра­мен­том, кото­рый я уви­дел когда гото­вил­ся к фильму.

Лу был пре­крас­ным води­те­лем, даже в свои 90 лет. Заду­мы­ва­ясь сей­час об этом, я осо­знаю, что вооб­ще-то это не лег­ко отве­чать на вопро­сы в то вре­мя, как ты ведешь маши­ну, осо­бен­но когда тебе 88. Еще из инте­рес­но­го, у него все­гда была послед­няя модель Сит­ро­е­на и он все­гда знал самый быст­рый путь неза­ви­си­мо от того, что реко­мен­до­вал навигатор =)

– Какие у тебя лич­ные отно­ше­ния с кас­се­та­ми? Есть ли у тебя кол­лек­ция сейчас?

– Я родил­ся в 1982. Будучи под­рост­ком в 90‑е годы про­шло­го века, я все­гда хотел быть в груп­пе и играть сума­шед­шие гитар­ные соло. Про­бле­ма была в том, что на самом деле я едва ли мог играть, у меня не было, (и до сих пор нет) како­го-либо музы­каль­но­го талан­та. Но даже при том, что я не мог напи­сать пес­ню, я мог запи­сать аль­бом на кас­се­ту. Я запи­сы­вал микс­тей­пы моим луч­шим дру­зьям, запи­сы­вал пес­ни с радио и затем запи­сы­вал само­го себя, пред­став­ляя себя кру­тым аме­ри­кан­ским рок дидже­ем. Цель все­гда была одна: впе­чат­лить дру­зей или воз­люб­лен­ных моим про­дви­ну­тым чув­ством музы­каль­но­го вку­са. Я не знаю, был ли у меня когда нибудь успех на этом попри­ще, но я одно­знач­но весе­лил­ся и был рад запи­сы­вать и пере­за­пи­сы­вать эти кас­се­ты. Я уве­рен, что сей­час они бы меня очень смутили.

– Можешь ли ты рас­ска­зать нам, что-нибудь о сво­их дру­гих или теку­щих про­ек­тах, как фильм «CASSETTE: A Documentary Mixtape»?

– Инте­рес­но, что вы спро­си­ли, пото­му что как раз сей­час я кое над чем рабо­таю. Было одно ревью на фильм, где было ска­за­но, что-то такое: «Исто­рия Оттен­са Лу очень важ­на, но воз­мож­но было бы луч­ше сде­лать более про­фес­си­о­наль­ный доку­мен­таль­ный фильм об исто­рии кас­сет». Моя пер­вая мысль была: «Все кри­ти­ки коз­лы», но затем я поду­мал: «Ок, поче­му бы мне само­му это и не сде­лать?». Так что сей­час я рабо­таю над неболь­шим сери­а­лом о зна­ме­ни­тых кас­се­тах на про­тя­же­нии всей исто­рии. Эта идея каса­ет­ся не толь­ко аме­ри­кан­ской исто­рии, а всей исто­рии. Я пони­маю, что это стран­но делать вто­рой фильм на ту же тему, что и твой пер­вый фильм, но если я ста­ну извест­ным как парень, кото­рый одер­жим кас­се­та­ми, мне это нравится.

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