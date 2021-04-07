Выставка «Краснодарский феномен» открывается в московской галерее VS unio

20 апре­ля 2021 года мос­ков­ская гале­рея VS unio пред­став­ля­ет пуб­ли­ке новый кол­лек­тив­ный про­ект «Крас­но­дар­ский фено­мен». Выстав­ка объ­еди­нит самых ярких худож­ни­ков, живу­щих и рабо­та­ю­щих в горо­де Крас­но­дар, сфор­ми­ро­вав­ших неза­ви­си­мое худо­же­ствен­ное объ­еди­не­ние. Дея­тель­ность худож­ни­ков объ­еди­не­ния была отме­че­на выстав­ка­ми на сто­лич­ных и зару­беж­ных пло­щад­ках, но насто­я­щий про­ект пред­ста­вит их впер­вые как исклю­чи­тель­ный куль­тур­ный фено­мен для России.

Худож­ник Игорь Миха­лен­ко. Три­птих. Часть 1

Скан­дал, эпа­таж и жест­кое сопер­ни­че­ство уже дав­но ста­ли неотъ­ем­ле­мой частью акту­аль­но­го искус­ства. Про­во­ка­ция и поли­ти­за­ция соври­с­ка ста­ли нор­мой и гро­мо­глас­но при­зна­ны отра­же­ни­ем духа вре­ме­ни. Одна­ко вда­ли от этой шуми­хи скла­ды­ва­ет­ся и раз­ви­ва­ет­ся круг худож­ни­ков — «Тихих», как они сами себя име­ну­ют. Объ­еди­ни­ла мест­ных масте­ров из одно­го горо­да искус­ство­вед и кура­тор Мари­на Тевзад­зе, она же и дала им назва­ние «Тихие», слов­но в оппо­зи­цию совре­мен­ным «гром­ким» тенденциям.

Сле­дуя опре­де­лен­ной кон­цеп­ции, худож­ни­ки раз­ви­ва­ют­ся внут­ри соб­ствен­но­го твор­че­ства, делая вклад в фор­ми­ро­ва­ние совре­мен­ной реги­о­наль­ной школы.

Фено­мен объ­еди­не­ния «Тихих» вопло­ща­ет в себе самые чистые твор­че­ские устрем­ле­ния, друж­бу меж­ду чле­на­ми груп­пы и здо­ро­вую кон­ку­рен­цию, на поч­ве кото­рой и зарож­да­ет­ся спрос зри­тель­ский и рыноч­ный. У «Тихих» нет нуж­ды под­стра­и­вать свое твор­че­ство под внеш­ние тре­бо­ва­ния, они хра­нят вер­ность сво­им прин­ци­пам и сво­бо­де, доби­ва­ясь пора­зи­тель­ных успе­хов. Основ­ным поку­па­те­лем искус­ства «тихих» явля­ет­ся мест­ный сред­ний и малый биз­нес, пото­му их рабо­ты мож­но лег­ко встре­тить в откры­тых обще­ствен­ных про­стран­ствах горо­да, с их уча­сти­ем про­во­дит­ся мно­же­ство выста­вок в мест­ных музе­ях и галереях.

«Тихие» — это состо­яв­ши­е­ся, неза­ви­си­мые, зре­лые масте­ра. Кон­стан­тин Лупа­нов, Мисак Чоло­кян, Тен­гиз Шамов, Игорь Михай­лен­ко, Дмит­рий Про­ко­по­вич, Наль­би Буга­шев, Андрей Скрип­ка — совер­шен­но не похо­жи друг на дру­га в твор­че­стве. Одни худож­ни­ки неисто­во увле­че­ны абстрак­ци­ей, экс­пе­ри­мен­та­ми с мате­ри­а­ла­ми и тема­ми, дру­гие – фигу­ра­ти­вом, при­дер­жи­ва­ют­ся более тра­ди­ци­он­ных тех­ник. Вме­сте же они дают команд­ное и все­сто­рон­нее раз­ви­тие совре­мен­но­му искус­ству, удо­вле­тво­ряя раз­ные эсте­ти­че­ские запро­сы, тво­рят худо­же­ствен­ную исто­рию, утвер­ждая инди­ви­ду­аль­ность и твор­че­скую свободу.

Цель про­ек­та — рас­ска­зать о крас­но­дар­ском фено­мене «Тихих» худож­ни­ков, сохра­ня­ю­щих вели­кую идею «искус­ство для людей». По сло­вам дирек­то­ра гале­реи VS unio Ланы Гера­си­мо­вой: «В рам­ках все­го одно­го реги­о­на худож­ни­ки и пуб­ли­ка спо­соб­ны повли­ять на сло­же­ние наци­о­наль­ной шко­лы искус­ства, не стре­мясь дока­зы­вать что-либо авто­ри­тет­но­му миру. И, воз­мож­но, мы ста­но­вим­ся сви­де­те­ля­ми важ­ней­ше­го эта­па вос­кре­ше­ния искус­ства в истин­ном его понимании».

укра­ли