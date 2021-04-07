Выставка «Краснодарский феномен» открывается в московской галерее VS unio

20 апреля 2021 года московская галерея VS unio представляет публике новый коллективный проект «Краснодарский феномен». Выставка объединит самых ярких художников, живущих и работающих в городе Краснодар, сформировавших независимое художественное объединение. Деятельность художников объединения была отмечена выставками на столичных и зарубежных площадках, но настоящий проект представит их впервые как исключительный культурный феномен для России.
Художник Игорь Михаленко. Триптих. Часть 1
Скандал, эпатаж и жесткое соперничество уже давно стали неотъемлемой частью актуального искусства. Провокация и политизация совриска стали нормой и громогласно признаны отражением духа времени. Однако вдали от этой шумихи складывается и развивается круг художников — «Тихих», как они сами себя именуют. Объединила местных мастеров из одного города искусствовед и куратор Марина Тевзадзе, она же и дала им название «Тихие», словно в оппозицию современным «громким» тенденциям.
Следуя определенной концепции, художники развиваются внутри собственного творчества, делая вклад в формирование современной региональной школы.
Феномен объединения «Тихих» воплощает в себе самые чистые творческие устремления, дружбу между членами группы и здоровую конкуренцию, на почве которой и зарождается спрос зрительский и рыночный. У «Тихих» нет нужды подстраивать свое творчество под внешние требования, они хранят верность своим принципам и свободе, добиваясь поразительных успехов. Основным покупателем искусства «тихих» является местный средний и малый бизнес, потому их работы можно легко встретить в открытых общественных пространствах города, с их участием проводится множество выставок в местных музеях и галереях.
«Тихие» — это состоявшиеся, независимые, зрелые мастера. Константин Лупанов, Мисак Чолокян, Тенгиз Шамов, Игорь Михайленко, Дмитрий Прокопович, Нальби Бугашев, Андрей Скрипка — совершенно не похожи друг на друга в творчестве. Одни художники неистово увлечены абстракцией, экспериментами с материалами и темами, другие – фигуративом, придерживаются более традиционных техник. Вместе же они дают командное и всестороннее развитие современному искусству, удовлетворяя разные эстетические запросы, творят художественную историю, утверждая индивидуальность и творческую свободу.
Цель проекта — рассказать о краснодарском феномене «Тихих» художников, сохраняющих великую идею «искусство для людей». По словам директора галереи VS unio Ланы Герасимовой: «В рамках всего одного региона художники и публика способны повлиять на сложение национальной школы искусства, не стремясь доказывать что-либо авторитетному миру. И, возможно, мы становимся свидетелями важнейшего этапа воскрешения искусства в истинном его понимании».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.