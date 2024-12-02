В «Эрьзя-Центре» представили документальный фильм о скульпторе Степане Эрьзе

Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи представил документальный фильм о судьбе и творчестве мордовского скульптора «Степан Эрьзя. Точка возврата». Полнометражная картина создавалась в рамках проекта, поддержанного Президентским фондом культурных инициатив, «Москва скульптора Эрьзи».

Закрытый показ прошел в галерейном пространстве «Эрьзя-Центра» специально для представителей федеральной и региональной власти, художников, галеристов, деятелей культуры и искусства. Всего на презентации было более полусотни зрителей. Открыл показ приветственным словом Президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев. Он отметил, что за 16-летнюю историю фонда было поддержано более десятка фильмов о скульпторе, однако оговорился, что новая картина существенно отличается от всех остальных. Во-первых, потому что создавалась в совокупности на протяжении пяти лет. Во-вторых, — отражает ключевую сущность мастера, который постоянно находился в дороге: и в России, и в Европе, и в Южной Америке.

«Мне очень приятно, что в этом фильме я могу поделиться со зрителем своими впечатлениями о Степане Дмитриевиче. Мысль дороги абсолютно нас свела. Пересечение наших с мастером путей началось в 1959 году, когда я родился, а он скончался. И моя жизнь оказалась очень похожей на жизнь Эрьзи. Когда я стал его открывать для себя, очень много перемещался по миру. Этот фильм — попытка приоткрыть свое видение на великого скульптора», — отметил Михаил Журавлев.

Фильм создавался на базе уже имеющегося в архивах фонда материала. Изначально это был пятисерийный документальный сериал, однако команда создателей в лице кинокомпании «КИТ» приняла решение сделать проект более зрительским. Это оказалось не самой простой задачей.

«Как мы знаем, Степану Эрьзе образ и стиль произведения всегда диктовал материал. То же самое происходило и с фильмом. Мы постоянно ощущали присутствие Степана Дмитриевича, который вел нас в процессе съемок. Впрочем помимо скульптора нам диктовала условия Москва, о которой мы рассказывали», — обратила внимание продюсер фильма Ксения Ильина.

Москва стала одной из центральных линий в документальной картине. Во-первых, потому, что фильм создавался в рамках проекта «Москва скульптора Эрьзи». Во-вторых, едва ли не впервые на экране оказались любимые и значимые для художника места в столице, в которой в совокупности он прожил более 20-ти лет.

«Мы хотели показать, что тропы, которыми ходил скульптор, не полностью раскрыты, но очень интересны. Кроме того, они оказали большое влияние на Степана Эрьзю. В фильм вошли съемки экскурсий «Москва скульптора Эрьзи», которые организует наш фонд. Это своего рода связь с мастером, которая доступна нам сегодня», — добавил первый вице-президент Фонда Вячеслав Бобрышев.

Кроме того, экскурсии также отражают тему пути, которым насквозь пронизана картина.

«В фильме очень больше внимание уделено дороге. У Степана Дмитриевича был длинный путь. Таким он изображается и в картине. Это череда событий, взгляд глубоко в себя — мы видим главных действующих лиц в разные годы, они размышляют о себе и творчестве мастера, мы можем смотреть, как эти взгляды трансформируются», — подчеркнула директор по развитию Фонда Елена Куприянова.

Документальный фильм объединяет в себе современные съемки, большое количество отснятого ранее материала, а также архивные видео, фото и графику.

«Очень хорошо, когда фильм основан на достоверных архивных материалах, потому что ему верят. Эрьзя — целая вселенная, которой нет конца. Мы все знаем его как скульптора, а он был также очень хорошим архивистом. Больше ему спасибо за то, что он собрал такой замечательный собственный архив. Это не какие-то скучные факты, документы или фотографии, а источники знаний о том, каким был Эрьзя, с кем он общался. Даже рассеянный архив (в таком состоянии мы его обнаружили) предоставил нам огромное количество ценного материала», — добавила вице-президент, хранитель коллекции и главный научный руководитель Фонда Елена Бутрова.

Структурировать такой объем данных о скульпторе, призналась режиссер картины Елена Алферова, задача со звездочкой.

«Самое главное мое режиссерское решение — это показать, что дорога, о которой мы говорим, не окончена. Она продолжается благодаря Фонду, благодаря Михаилу Журавлеву, Елене Бутровой, Александру Толокину, она продолжается благодаря людям, до которых Фонд доносит информацию. Это какой-то бесконечный путь, который нас ведет к пониманию того, что произведения Эрьзи — это все мы, наша страна, наши корни, наша культура», — отметила Елена Алферова.

В картине можно увидеть ключевые проекты Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи. Среди них «Москва скульптора Эрьзи», реконструкция Софийского собора в Лаишево, где обнаружили ранее неизвестные росписи Степана Эрьзи, а также «#ПоездЭрьзи: в гости к великому скульптору», который также был поддержан ПФКИ.

«Поскольку фильм о пути, я очень долго искал вагон, который оформлен работами Эрьзи. Это был самый последний кадр, который мы сняли, возвращаясь из Мордовии. Буквально рядом с нашим вагоном оказался тематический состав. Этот кадр стал открывающим. Он дает всей картине вектор развития», — добавил автор фильма Александр Ильин.

Совсем скоро документальный фильм «Скульптор Эрьзя. Точка возврата» можно будет увидеть на российском телевидении, а также на открытых показах в рамках действующего в «Эрьзя-Центре» киноклуба.