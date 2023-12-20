Бытописатели

Маковский Владимир Егорович (1848-1920). «Две сестры (Две дочери)», 1893 г. Холст, масло, Самарский областной художественный музей

В Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Маковские. Константин и Владимир».

Они оба описывали жизнь и быт России: радости и горести, ярмарки и праздники, аристократический шик и нужду простых людей. Возможно поэтому картины для данной экспозиции предоставили музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Нижнего Новгорода, Переяславля-Залесского, Рыбинска, Самары, Саратова, Ульяновска и частных коллекций. Вся Русь перед тобой.

Дом Маковских был хлебосольным и гостеприимным. В нем бывали Михаил Глинка, Николай Гоголь, Сергей Танеев, братья Рубинштейны. Музыка, литература, живопись - то триединство, что объединило творчество братьев.

«Живописно-литературная экспозиция» - такое второе название можно было бы дать выставке. Здесь представлены «Скупой рыцарь» Константина Маяковского, многочисленные картины его брата Владимира, погружающие нас в мир мелких чиновников «Шинели» Николая Гоголя и тех, кому, по замечанию Мармеладова, «некуда пойти», ибо их окружают неизбывные прошения, очереди, нужда и несправедливость. Отсылки к произведениям Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Максима Горького (прекрасная итальянская тема!) - все ярко, сочно, реалистично настолько, что документальное прослеживается в полотнах.

Выставка дополнена не только аудиозаписями, на которых посетитель может послушать отрывок из «Маленьких трагедий» Александра Пушкина, или же «Демона» Михаила Лермонтова, но и вдумчиво и спокойно посидеть за книжкой в специальной зоне - метафорическом доме Маковских.

И куда же без путешествий в Египет и Северную Африку! Пряный запах кофеен Каира к вашим услугам.

Маковский Константин Егорович (1839-1915). «В каирской кофейне». 1872 г. Холст, масло Серпуховский историко-художественный музей

Открывшаяся выставка представлена в новом пространстве - бывшем Каретном сарае, что, конечно, значительно расширяет экспозиционные возможности музея. История, живопись и художественное слово - в едином пространстве - от «Демона» Лермонтова до «Князя Серебряного» Толстого и рассказов Чехова - на радость глазу, мысли и чувству и к году 105-летия музея.

Марина АБРАМОВА